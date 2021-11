Un grupo de chicas ha protagonizado un asalto a una tienda en Bilbao que trasciende el simple hurto. Las jóvenes, claramente camino de alguna fiesta, no sólo tratan de apropiarse de comida y y bebida -sin mucho éxito al aparecer- sino que en su huida una de ellas agrede sin reparo de ningún tipo al propietario del establecimiento, un hombre de origen chino que apenas puede defenderse ante la furia de su agresora que encima se permite gritarle: «¡Gilipollas, no me toques!» Al menos consigue arrebatarle la mascarilla para que el vídeo permita su identificación. Mientras, el resto de chicas huye a la carrera riéndose de su hazaña.