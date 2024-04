Último turno para la familia de Edwin Arrieta en el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. La acusación cierra su listado de testigos con la declaración del abogado español Juango Ospina como portavoz y testigo de la familia. El letrado centra su intervención ante el jurado poniendo el acento en los graves perjuicios económicos y emocionales que ha supuesto para la familia de Edwin Arrieta la muerte de su hijo a manos de Daniel Sancho.

El abogado español Juan Gonzalo Ospina llegaba este miércoles al tribunal como testigo y portavoz de la familia de Edwin Arrieta en el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. Además de incidir en el supuesto asesinato del cirujano colombiano a manos del español, Ospina declara con la intención de aportar datos sobre el impacto económico y emocional que su muerte les ha supuesto: «Como portavoz y testigo de la familia vamos a contar su situación económica precaria con una madre de 78 años y un padre de 75».

Entrando en detalles, el abogado ha confirmado que aportarán las declaraciones de la renta de Edwin, sus facturas, los ingresos de la clínica que tenía en Colombia y en Chile, ya que también trabajaba allí. «Igualmente, vamos a aportar documentos de su formación académica, ya que el tribunal le da mucha importancia a este asunto, y explicar bien quienes eran dependientes económicamente de Edwin», ha señalado.

Ospina no sólo incidirá en el perjuicio económico que ha supuesto la pérdida de Edwin para su familia, también tiene el deber de explicar la profunda carga emocional que afecta a los padres: «A los padres no se les ha podido contar toda la realidad de lo sucedido ya que sufrieron y sufren una honda depresión que ya les ha producido varios ataques de pánico».

Testigo sorpresa

Antes de la declaración de Ospina, la defensa ha presentado un nuevo testigo sorpresa contra Daniel Sancho. La defensa ha aportado por escrito el testimonio de una mujer amiga de Edwin que participó en la búsqueda del cirujano colombiano en las horas posteriores a su desaparición.

Esta nueva testigo en el juicio a Daniel Sancho aporta un dato muy importante: Sancho y Edwin Arrieta habían discutido porque el español no le quería devolver más de 215.000 euros que la víctima le había prestado presuntamente para sus negocios.

Este nuevo dato, el posible móvil de crimen según la familia de Edwin, salió a relucir horas después de la desaparición del colombiano. Entonces, la testigo, amiga de Edwin, llamó a un familiar de la víctima y tuvieron esa conversación.

El testimonio de esta amiga de Edwin que se acaba de aportar al juicio contra Daniel Sancho, en el que revela un posible móvil tras la muerte del cirujano, se ve respaldado por una segunda conversación con otra amiga de Edwin.

Otra testigo confirma la deuda

Se trata de una segunda testigo que le cuenta al familiar de Edwin: «Estoy preocupada. No sé nada de Edwin. Lleva muchas horas sin dar señal. Sé que se marchó a Tailandia con el amigo español al que le prestó dinero para el restaurante. Edwin me dijo que se había gastado la plata y no se la quería devolver. Estoy preocupándome».

Precisamente, es esta mujer la que le da la pista a la hermana de Edwin Arrieta para que busque en el Instagram de Daniel Sancho el rastro de su hermano. Darling no perdió el tiempo, encontró la pista, identificó a Daniel Sancho y avisó a consulado en Tailandia para que intentaran encontrarle.

A la vez, la hermana de Edwin, comenzó a llamar insistentemente a Daniel Sancho para que fuera a denunciar la desaparición de su hermano. Darling no se tragó las mentiras de Sancho y finalmente el cocinero español acudió a la comisaría de la Policía de Koh Phangan sin saber que los agentes le buscaban desde hacía horas como principal sospechoso de la desaparición. Daniel ya no volvió a salir en libertad e hizo varias confesiones que dieron con sus huesos en la cárcel.

No hay pruebas de la deuda

Consultada por este periódico la representación legal de Daniel Sancho, no dan credibilidad a que este supuesto móvil esté detrás del presunto asesinato de Edwin Arrieta.

Aseguran que la supuesta deuda no está demostrada, ni hay ningún análisis de las cuentas bancarias de la víctima que prueben esas transferencias de dinero tan relevantes.

Será el propio Daniel Sancho el que en las próximas horas, durante su declaración, mantendrá que tuvo una pelea con Edwin Arrieta porque la víctima supuestamente no aceptó su ruptura sentimental con Sancho e intentó presuntamente agredirle sexualmente. En esa pelea, según la defensa de Sancho, Edwin se dio un golpe en la cabeza al caer que resultó mortal.