Una explosión en una planta de residuos médicos deja tres heridos muy graves en Socuéllamos (Ciudad Real)

Tres personas han resultado heridas con pronóstico muy grave tras una explosión en una planta de residuos médicos este lunes en el polígono industrial El Llano de Socuéllamos (Ciudad Real), en la calle Dinamarca de éste.

El origen de la explosión se ha detectado en un bidón contenedor de productos químicos, aunque las causas de la misma se desconocen por el momento, según la información aportada por Rafael Fernández del Hierro, jefe del Parque de Bomberos de Alcázar. La Policía Judicial de la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

El bidón ha detonado pocos minutos antes de las 9:00 horas de este lunes, momento en el que cinco operarios trabajaban en la zona. Tres de ellos han resultado gravemente heridos. Los afectados sufren quemaduras debido a la deflagración provocada por la explosión, aunque no se ha llegado a producir ningún incendio, han aclarado las autoridades que han intervenido en el suceso.

Los cristales de las zonas superiores de la planta se han roto y la puerta se ha deformado a consecuencia de la sobrepresión ejercida por la gran onda expansiva provocada por la detonación del bidón.

A pesar de esa onda expansiva y de los químicos que se manejan en la planta de productos sanitarios, el Ayuntamiento de Socuéllamos ha querido tranquilizar a los vecinos, a los que ha trasladado que, tras las comprobaciones realizadas, no existe riesgo de contaminación ni peligro para la población.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado dos helicópteros medicalizados, la Guardia Civil, la Policía Local, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Los heridos de mayor gravedad, dos hombres, han sido trasladados al Hospital Universitario de Albacete y al Hospital La Paz de Madrid, respectivamente, mientras que el tercero, una mujer menos grave que sus compañeros, ha sido trasladada al Hospital Universitario de Ciudad Real.