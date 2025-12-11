El PP urge al Gobierno a corregir la ‘ley Rego’ que insinúa una pornografía «consentida» con menores

El Partido Popular apremia al Gobierno de Pedro Sánchez a corregir una iniciativa impulsada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras insinuar que existe un tipo de pornografía «consentida» con menores de edad. En una enmienda registrada en la Ley Orgánica para la protección de los niños en los entornos digitales, los de Feijóo denuncian que el Ejecutivo admita la difusión de material erótico entre niños y adolescentes hasta los 16 años.

El principal grupo de la oposición en el Congreso ha añadido una serie de modificaciones a la redacción del proyecto de ley con el que, desde el Gobierno central, se busca poner coto al acceso de los niños a las redes sociales, como, por ejemplo, elevar la edad mínima de los 14 hasta los 16 años para que puedan acceder a este tipo de espacios digitales.

Los de Feijóo han centrado una de sus enmiendas en un punto de la norma que, critican, asume la existencia de la «difusión de pornografía no consentida» entre los menores.

En concreto, se trata del artículo 3 de la iniciativa, donde los de Sánchez citan que uno de los objetivos de la ley sea perseguir actividades que tengan como fin «la pornografía no consentida» y «la extorsión sexual», entre otros, «incluyendo la apología de estas conductas» delictivas.

Para el PP, la alusión a que en un apartado de la norma se pretenda poner fin a la difusión de «pornografía no consentida», da a entender, a todas luces, que hay un tipo de difusión de este tipo de contenidos que sí está reconocida. Así, en una de sus enmiendas, han propuesto eliminar el término «no consentida» para que no se conduzca al error de que, a la hora de interpretar el texto, se asuma que exista «pornografía infantil consentida».

Según el Grupo Popular en el Congreso que pilota Ester Muñoz, el Ejecutivo de Sánchez ha asumido con la redacción de la norma y sin ruborizarse la existencia de la difusión, publicación o intercambio de vídeos e imágenes entre los menores.

Con ello, también, asume a juicio de los populares la propagación de un contenido obsceno y sexual sin que haya siquiera un consentimiento previo por parte de la persona o personas perjudicadas. En este caso, niños y niñas menores de 16 años.

En el seno del PP, con la redacción actual de la norma, el Gobierno central da a entender no sólo que exista la difusión de contenido pornográfico infantil «consentido», sino que, con ello, asume también la existencia de grietas en el marco normativo actual que debe regular este tipo de acciones.

La medida estrella de Rego

La medida estrella de la ministra Rego, integrante del grupo Sumar, lleva desde el pasado mes de abril a la espera de avanzar en su trámite parlamentario. Y con este, son ya casi ocho los meses que, semana tras semana, ha venido sufriendo sucesivas ampliaciones a su plazo de presentación de enmiendas.

La treta, avalada por la presidenta socialista de la Cámara Baja, Francina Armengol, se ha realizado con el único fin de que, en caso de someterse a votación en el Pleno, ésta no decayera en caso de no contar con una mayoría suficiente para avalarla.

La iniciativa propone en primera instancia limitar la edad a partir de la cual los menores pueden tener acceso a Internet, y por ende, a las redes sociales. También incorpora medidas para que los equipos fabricantes de terminales digitales estén obligados a incluir en sus sistemas operativos la funcionalidad del «control parental». Ello, para que padres o tutores legales de los menores puedan «restringir» su acceso a contenidos que no sean adecuados para su edad.