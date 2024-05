Una banda organizada roba más de 100 cristos en los cementerios de tres pueblos de Castilla-La Mancha

Una banda organizada ha robado más de 100 cristos en los cementerios de tres pueblos de Castilla-La Mancha: Cebolla, Malpica y Lucillos. En todas las localidades, el grupo criminal siguió la misma hoja de ruta: una furgoneta esperaba fuera del cementerio mientras los ladrones quitaban los cristos de las tumbas. Los hurtos comenzaron este martes.

Ha sido en la mañana de este viernes, 24 de mayo, cuando varios vecinos de Cebolla han encontrado el Campo Santo desvalijado. Además, el teniente alcalde cebollano se ha apersonado al lugar de los hechos junto a la Guardia Civil para realizar el recuento de las 87 tumbas que han sido saqueadas.

El día anterior se produjo otro robo en Lucillos, donde fueron 21 tumbas las perjudicadas. Silvia Fernández, una concejal del ayuntamiento de Lucillos, ha explicado a OKDIARIO que esta banda ha sido avistada por «varias personas», asegurando que, horas antes del acto, había una furgoneta blanca aparcada en las inmediaciones del lugar. Silvia también ha apuntado que la finalidad de estos robos es la «venta de las figuras», ya que están hechas de cobre y latón.

La otra localidad donde se produjo el primer robo es Malpica, donde al igual que en Lucillos, la banda robo cerca de 25 Cristos de los nichos. Por su parte las autoridades continuan la investigación para dar con los ladrones, a la misma vez que los familiares de los fallecidos se van apersonando a los cuarteles de la Guardia Civil para poner la correspondiente denuncia.

Los vecinos están consternados

Por otro lado, los vecinos de las tres localidades se encuentran en estado de shock. OKDIARIO ha podido hablar, además, con Sara Gutiérrez Vallejo y con Trinidad Vallejo Carretero, residentes de la localidad de Cebolla, que se han visto afectadas por este hecho y han comentado lo siguiente: «Lo que han hecho estos bandidos es una herejía, son unos sinvergüenzas. Esto es un dolor muy grande».

Además, las quejas contra la Policía por parte de estos familiares no han sido pocas, ya que destacan que «para lo que tienen que estar no hacen nada». Por su parte, Sara ha querido contar como ha vivido el momento en el que ha visto el saqueo: «Yo llegué esta mañana al cementerio y me encontré al teniente alcalde y a la Guardia Civil contando en cuantas tumbas habían robado (…) También han usado los cubos donde están las flores para transportar las figuras».

Cuánto dinero han robado con los cristos

Una de las incógnitas de la Guardia Civil es cuánto pueden obtener los ladrones por la venta de estas figuras, ya que, en su mayoría, los cristos de los cementerios afectados están cromados en bronce, que puede alcanzar los 3,40 euros por kilo. El otro material por el cual pueden obtener un gran beneficio por su venta es el latón, que se destaca por su propiedad duradera y resistente al óxido. El precio de este metal es de 2,90 euros por kilo.

En cuanto a la pena que pueden sufrir los ladrones si son detenidos, el Código Penal establece en el artículo 526 lo siguiente: «El que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses».