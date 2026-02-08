Ya hay fecha para el peor día de lluvias en España y lo que viene da miedo: un río atmosférico

España se prepara para días de lluvias intensas y persistentes. Un nuevo río atmosférico traerá aire muy húmedo desde el Atlántico, provocando precipitaciones generalizadas en el oeste, centro y sur de la Península. Los suelos ya saturados elevan el riesgo de inundaciones y crecidas rápidas, mientras que el viento soplará con fuerza en el litoral mediterráneo. Las precipitaciones continuarán siendo las protagonistas del panorama meteorológico en España durante los próximos días. Un nuevo río atmosférico, una franja estrecha y transitoria que transporta grandes cantidades de vapor de agua desde el Atlántico, llegará a la Península a partir de mañana, canalizando humedad y provocando lluvias persistentes.

Lluvias intensas entre martes y miércoles

Un nuevo río atmosférico traerá aire muy húmedo desde el Atlántico hacia la península Ibérica. Esto provocará lluvias persistentes y extensas, especialmente en el oeste, centro y sur de España. Los acumulados más importantes se esperan a partir del martes.

¿Qué es un río atmosférico?

Se trata de una franja estrecha y alargada de vapor de agua, que se desplaza horizontalmente y suele asociarse a corrientes en chorro y frentes fríos. Este fenómeno transporta humedad desde zonas tropicales o extratropicales y puede generar lluvias intensas.

🌧️ Otro río atmosférico de gran magnitud se aproxima a la España peninsular y dejará lluvias, de nuevo, muy cuantiosas. El momento más delicado ⤵️https://t.co/m39tc7twWi pic.twitter.com/qYCxum7I9Q — Meteored España (@MeteoredES) February 8, 2026

Suelos saturados: riesgo de inundaciones

Las lluvias de semanas anteriores han dejado los suelos muy cargados de agua, aumentando el riesgo de crecidas rápidas de ríos, arroyos y posibles inundaciones, incluso aunque las precipitaciones no sean extremas en periodos cortos. El pasado 5 de febrero, en zonas de montaña, la combinación de lluvias intensas y suelos saturados eleva la probabilidad de desprendimientos y deslizamientos, especialmente en municipios como Grazalema y Ubrique, ya afectados por episodios anteriores. Los geólogos advierten que la porosidad de las rocas en estas localidades hace que, al llenarse de agua, puedan liberar presión de forma repentina, con consecuencias graves para infraestructuras y viviendas.

Primeras lluvias y nevadas

El episodio comenzará esta misma tarde por el suroeste peninsular. Durante la noche, se esperan lluvias continuas y nevadas en cotas altas de las principales cordilleras del norte.

Fase más intensa a partir del martes

Las lluvias se intensificarán especialmente el martes, con acumulados que podrían superar los 100 l/m² en zonas como Grazalema y el extremo oeste de Galicia. También habrá precipitaciones en el centro y sur de la Península, y el efecto orográfico aumentará la intensidad en zonas de montaña.

Viento fuerte en el Mediterráneo

En la costa mediterránea, el viento soplará con fuerza: hasta 80 km/h en Valencia y alrededor de 70 km/h en Alicante, Albacete y Almería, complicando la situación marítima y terrestre.

Persistencia y riesgo hidrológico

El miércoles, el río atmosférico seguirá afectando a gran parte de España. Las lluvias continuarán siendo persistentes y, aunque algunas zonas podrían ver menos intensidad, el principal peligro será la duración del episodio. Las cuencas saturadas mantendrán el riesgo de crecidas rápidas y desbordamientos.