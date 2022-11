Tráfico toma una drástica decisión y multará a todos los que hagan esto

El código de circulación es claro con su normativa y de hecho, para poder sacarse el carnet es necesario conocer bien cuáles son todas las «normas» y directrices que tenemos que seguir al llevar un volante. Una de las que todo el mundo conoce dentro del Reglamento General de Circulación, tiene que ver con el hecho de conducir por el carril de la derecha cuando estamos en una autovía, mientras que en el caso de querer adelantar nos podemos pasamos al carril de la izquierda hasta sobrepasar ese coche. Algo básico que sin embargo no todos los conductores cometen bien o de hecho lo aplican para otras situaciones de forma imprudente por lo que tráfico parece que va a tomar una drástica decisión al respecto.

Te pueden multar si haces esto

No sólo puedes ser multado si no haces correctamente un adelantamiento, sino que de hecho, la DGT va a ponerse «dura» con todas las veces que los conductores cambian de carril cuando no sea necesario. A pesar de ello, existe una situación de excepción al respecto de esas situaciones, que suele darse muy a menudo, que es cuando encontramos un atasco o nuestro carril está colapsado ya que en ese caso sí que podemos cambiar de carril.

Pero no podemos cambiar de carril sin más cuando nos venga en gana. De hecho, algunos conductores suelen utilizar indistintamente uno u otro carril cuando van por carretera, algo que se ha perpetuado dada la dificultad para fiscalizar esta infracción y con ello que nos pudieran multar.

La DGT aumenta su control en autovías

Sin embargo esto parece que va a cambiar por fin. De hecho desde su cuenta de Twitter, la DGT ha mostrado un vídeo en el que hace referencia a este tipo de acciones en las autovías y ha usado además el hashtag «La carretera no es un circuito». En las imágenes, el dron de Tráfico ha captado a varios conductores cambiando de carril cuando no debe.

Con su «tuit», Tráfico nos recuerda que no podemos «circular por el carril izquierdo y/o central sin necesidad», ya que «reduce la capacidad de la vía y propicia maniobras peligrosas» tal y como ocurre con los adelantamientos por la derecha.

La DGT recuerda además que al margen de circular siempre por el carril adecuado, sólo nos podemos cambiar de carril para adelantar y que además, el límite de velocidad es siempre el mismo para ambos carriles.

¿Qué multa nos pueden poner por ir por el carril incorrecto?

Si circulamos de manera injustificada por el carril que no corresponde se considera una infracción grave, según está tipificado en el Reglamento General de Circulación y la sanción que nos pueden poner asciende hasta los 200 euros de multa.