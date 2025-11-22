Todos los detalles que ha dado Dulceida sobre su segundo embarazo: «No voy a esperar más»

El segundo embarazo de Dulceida vuelve a estar en boca de todos porque la influencer ha confirmado que tanto ella como Alba Paul ya tienen marcada en el calendario la fecha para iniciar el tratamiento con el que esperan dar la bienvenida a su segundo bebé. Desde hace meses, Aida Domènech había manifestado su deseo de no dejar pasar demasiado tiempo antes de ampliar la familia, una idea que contrastaba con la posición más prudente de Alba, quien prefería esperar un poco más antes de embarcarse de nuevo en el proceso.

Sin embargo, esa diferencia de ritmos parecía haberse resuelto recientemente, ya que durante el evento anual de GHD, Aida aseguró que existe un plazo límite fijado para que ese segundo embarazo se haga realidad, dejando claro que ya no tiene intención de seguir aplazando un proyecto que lleva tiempo pendiente para ella. «No voy a esperar más», declara la catalana.

La noticia más esperada del año

La noticia llega poco más de un año después de que ambas se estrenaran como madres con el nacimiento de Aria, el 15 de octubre de 2024, un acontecimiento que marcó un antes y un después en su relación y en su vida personal. La llegada de su hija fue el resultado de un largo camino lleno de ajustes y esperas, ya que aunque Aida llevaba años expresando un fuerte deseo de ser madre, diferentes circunstancias fueron posponiendo el momento. Finalmente optaron por el método ROPA, una técnica que permite a dos mujeres compartir la maternidad biológica, ya que una aporta el óvulo fecundado y la otra gesta el embarazo. Este procedimiento se convirtió en una forma de fortalecer aún más su proyecto común y de implicarlas a ambas en el proceso desde el punto de vista emocional y genético.

En los meses posteriores al nacimiento de Aria, Dulceida comenzó a expresar con más insistencia que no quería demorarse en la idea de tener un segundo bebé, algo que para ella está asociado a un concepto de familia muy concreto y que forma parte de sus planes desde hace años. Reconocía públicamente que, aunque la maternidad la había dejado agotada y con un ritmo de vida diferente al que llevaba antes, la experiencia le había resultado tan transformadora que no veía razones para retrasar la ampliación de la familia.

Por otro lado, también ha explicado que la decisión no dependía únicamente de sus ganas, ya que Alba Paul se mostraba más tranquila respecto al tiempo y necesitaba sentirse segura antes de volver a afrontar un proceso de reproducción asistida. Ese equilibrio entre ambas dio lugar a una especie de negociación constante en la que trataban de encontrar el momento adecuado para las dos.

Aida despeja las dudas

Durante la celebración del evento de GHD, Aida decidió despejar cualquier duda al afirmar, con absoluta convicción, que ya está fijado un límite temporal para que el embarazo se produzca. En sus declaraciones, aseguró que no revelaría públicamente la fecha exacta, pero sí quiso dejar claro que el acuerdo con Alba está cerrado y que ambas saben cuál es el margen con el que cuentan.

La protagonista de nuestra noticia ha explicado que ella está dispuesta a esperar hasta ese día concreto, pero que no prolongará la decisión más allá, un mensaje que trasladó con cariño pero también con firmeza. Aunque todo indica que será nuevamente ella quien lleve el embarazo, todavía no está decidido si repetirán el método ROPA o si optarán por una inseminación artificial convencional, pero fuentes cercanas creen que seguirán los mismos pasos que dieron con Aria.

A pesar de que la logística del tratamiento aún no está completamente definida, lo que sí parece evidente es que la pareja se encuentra en una etapa muy sólida y alineada respecto a la familia que desean construir. En repetidas ocasiones, Aida ha contado que, aunque la maternidad la ha sorprendido con un cansancio profundo y una cantidad de sueño que no había experimentado antes, no cambiaría ese nuevo capítulo por nada del mundo.

Dulceida y Alba Paul, una bonita historia

La historia de Aida y Alba ha sido seguida durante años por miles de personas que vieron cómo su relación se hacía pública a partir de 2015, cuando decidieron mostrar abiertamente que estaban juntas. Lo que había comenzado como un romance discreto fuera del foco terminó convirtiéndose en una de las historias más celebradas del mundo influencer, marcada por una conexión evidente y por un modo de comunicar su vida que transmitía cercanía y naturalidad.

En 2016 sellaron su compromiso en una boda celebrada en Sitges que reunió a amigos, familiares y creadores de contenido de la época, convirtiéndose en un referente de visibilidad para muchas parejas jóvenes del colectivo LGTBIQ+. Aunque en 2021 atravesaron una separación que afectó a ambas y a sus seguidores, siempre mantuvieron el respeto y el cariño mutuo, un vínculo que, con el tiempo, las llevó a reencontrarse, reconstruir su historia y dar el paso de formar una familia que ahora planean ampliar con un segundo hijo muy deseado.