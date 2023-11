El salto de Gloria Serra de Telecinco a ‘El Hormiguero’: todo sobre la voz más famosa de la tele

Gloria Serra tiene 59 años y su voz es la más reconocida de la pequeña pantalla, pero ¿quién es esta famosa periodista? A pesar de que disfruta de una inmensa trayectoria profesional, todavía hay muchas cosas que no se conocen de ella. Como por ejemplo el motivo por el que abandonó ‘El Hormiguero’ después de convertirse en la colaboradora mejor valorada de Pablo Motos. Participaba en una tertulia junto a Rubén Amón, Juan del Val, Miguel Lago y María Dabán. Sin embargo, la catalana dio un paso atrás y terminó rechazando la oferta que le hicieron los compañeros de Motos.

Gloria Serra ha nacido para comunicar. El paso el tiempo ha demostrado que está preparada para entretener a los espectadores, por eso los mejores programas quieren contar con su presencia y tiene una agenda repleta de citas importantes. A pesar de que colaborar con Pablo Motos le hacía una ilusión especial, la periodista tuvo que cambiar de planes en el último momento porque no podía compatibilizar ‘El Hormiguero’ con las grabaciones de su programa, ‘Equipo de Investigación’.

Presentadora de ‘Informativos Telecinco’

Gloria Serra nació en Barcelona y enseguida se dio cuenta de que tenía mucho talento, así que decidió matricularse en la Universidad Autónoma de la ciudad. Siempre fue una gran estudiante, así que terminó su formación académica con relativa facilidad y comenzó su trayectoria trabajando en la radio, concretamente en Cadena SER. Su voz empezó a hacerse conocida y gracias a su esfuerzo terminó recibiendo una oferta realmente interesante: le ofrecieron el puesto de subdirectora y presentadora de ‘Informativos Telecinco’.

Lo cierto es que la comunicadora puede presumir de haber estado en las empresas más importantes. Después de presentar ‘Informativos Telecinco’ ejerció como directora y conductora de ‘La mirada crítica’, un espacio que marcó un antes y un después en la historia de la pequeña pantalla. Su fama creció en 2010 gracias a Jordi González, quien le propuso trabajar en ‘La Noria’ ejerciendo de narradora entre sección y sección.

Gloria Serra hizo una gran apuesta

Gloria Serra estaba muy asentada en Mediaset. Contaba con el cariño del público y con el respeto de sus responsables. Fue entonces cuando recibió una oferta para cambiarse a Atresmedia y consideró que aceptarla era lo mejor para su brillante trayectoria. En 2011 presentó el programa ‘3D’, mostró su versión más desenfadada, tuvo mucho éxito y le dieron ‘7 días, 7 noches’. No obstante, su proyecto más destacado es ‘Equipo de investigación’. Este programa se emite en La Sexta y continúa activo.

Las dos grandes pasiones de Gloria

Gloria Serra tiene dos grandes pasiones para desconectar de sus obligaciones laborales. Por un lado le encanta la cocina e invierte mucho tiempo creando nuevos platos. Sin embargo, su verdadera afición son los videojuegos, concretamente ‘World of Warcraft’. En una de sus entrevistas dio explicaciones al respecto y aseguró: «Jugar me relajaba muchísimo, buscaba algo que no fuera lo clásico y me permitiera salir de mí misma. Allí me convertía en una elfa». Por confesiones como esta es un rostro muy querido por la audiencia.