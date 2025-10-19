Sale a la luz la opinión de Kiko Rivera sobre el nuevo novio de Irene Rosales: «Le molesta…»

De un tiempo a esta parte no se habla de otra cosa. La crónica social está completamente revolucionada tras salir a la luz que Irene Rosales a encontrado el amor en un empresario llamado Guillermo. La sevillana no quiere hacer declaraciones al respecto para no ofender a su ex marido. Sin embargo, este no entiende nada de lo que está pasando y fuentes cercanas aseguran que ha decidido dar su versión de los hechos a través de una canción que verá la luz próximamente. Uno de sus mejores amigos ha confirmado que se siente profundamente desconcertado, pero ha prometido que no se sentará en ningún plató de televisión porque, según dice, ya no quiere hacer un negocio de su vida privada.

Irene Rosales entiende el revuelo que se ha generado, pero recalca que su nuevo compañero sentimental es una persona anónima, por eso no está dispuesta a que nadie les esté persiguiendo. Ha empezado una nueva vida después de separarse del hijo de Isabel Pantoja, aunque asegura que no tiene nada en contra de él. Su intención no es hacer daño y quiere ser discreta.

Esto es lo que opina Kiko Rivera

Como decimos, Kiko Rivera ha preferido mantenerse al margen de los titulares que en los últimos días han girado en torno a la nueva relación de Irene Rosales. Lejos de mostrarse débil, el DJ ha decidido enfocarse completamente en su carrera musical, dejando claro que su prioridad ahora es su trabajo. La primera reacción pública de Kiko, tras conocerse la noticia del romance de Irene, fue compartir en redes sociales la promoción de uno de sus próximos conciertos, animando a sus seguidores a comprar entradas. Un movimiento que muchos interpretan como una forma sutil de demostrar que su vida sigue su curso, sin distracciones ni resentimientos.

Por otro lado, el colaborador Cristóbal Soria, íntimo amigo del andaluz, ha querido aclarar públicamente los rumores sobre cómo el hijo de Isabel Pantoja se ha tomado la nueva vida sentimental de su ex. Durante su intervención en Espejo Público, fue contundente al asegurar que «a Kiko le molesta entre cero y cero», descartando así cualquier tipo de celos o incomodidad. Según dice, Rivera es plenamente consciente de que tanto él como Irene decidieron tomar caminos separados hace tiempo, y que ella tiene todo el derecho a rehacer su vida. Aunque no conocía personalmente a Guillermo, el sevillano con el que Rosales ha comenzado una relación, sí sabía que su ex mujer «había empezado a entrar y a salir».

Kiko Rivera ha tomado una decisión

La actitud de Kiko Rivera refleja una etapa de madurez, pero ¿hasta cuándo durara la paz?. Tras años de altibajos mediáticos y conflictos familiares, el DJ parece haber alcanzado una estabilidad que le permite mirar hacia adelante sin resentimiento. Sus prioridades, según su entorno, están centradas en su familia, su bienestar y su música.

Quienes lo conocen aseguran que ha aprendido a mantener su vida privada lejos de los focos y que no desea que los nuevos capítulos sentimentales de Irene interfieran en su paz interior. Sin embargo, le han servido de fuente de inspiración para componer una canción que, como hemos adelantado, verá la luz dentro de poco y dará respuesta a muchas preguntas que hay alrededor de Irene Rosales. Es decir, ha decidido guardar silencio, sí, pero no al 100%.

El inesperado romance de Irene Rosales

Es normal que haya muchas dudas, pues el romance de Irene Rosales ha pillado a todos por sorpresa. Estamos delante de una historia que ha despertado un gran interés, especialmente tras conocerse que el hombre que ha devuelto la ilusión a su vida es Guillermo, un empresario que conocía a Kiko Rivera.

El noviazgo entre Irene y Guillermo tiene un origen inesperado, ya que se conocieron hace cinco años, cuando la empresa de él se encargó de la instalación de césped en la vivienda que Irene compartía con Kiko Rivera en Castilleja de la Cuesta. Con el paso del tiempo, esa conexión inicial derivó en una amistad que se ha transformado en algo más profundo. En las últimas semanas han sido vistos compartiendo momentos en Madrid y Sevilla, e incluso disfrutando de una escapada a Cádiz, donde no han ocultado su complicidad y cercanía.

Irene, siempre prudente a la hora de hablar de su vida privada, ha confirmado discretamente la relación y ha pedido respeto por esta nueva etapa. La modelo ha subrayado que «todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida», recordando que no está traicionando a nadie ni haciendo nada malo. Sus familiares aseguran que Irene se encuentra tranquila y eso es lo que realmente importa porque, según dicen, lo ha pasado muy mal durante su separación de Kiko Rivera.