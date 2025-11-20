Richard Gere y su mujer vuelven a España y es oficial: la fecha

El regreso de Richard Gere y Alejandra Silva a España ya tiene fecha definitiva y marca un nuevo capítulo en la relación que la pareja mantiene con el país, después de varias semanas en las que su futuro más inmediato parecía orientado exclusivamente a Estados Unidos por motivos laborales del actor. Tras haber fijado su residencia en Madrid durante gran parte del último año, la familia se vio obligada a adelantar su vuelta al país americano para atender compromisos ineludibles, lo que temporalmente interrumpió su deseo de permanecer en territorio español.

Ahora, con su agenda reorganizada y un proyecto solidario en el horizonte, Gere y Silva vuelven a la capital para retomar su presencia pública en un momento especialmente relevante para ambos. El artista guarda muy buen recuerdo de España, está deseando tener una excusa para volver y ya ha confirmado los rumores.

La fecha más esperada

A pesar de esta ida y vuelta constante entre continentes, la conexión de la pareja con España se ha mantenido firme gracias, en gran medida, al arraigo familiar de Alejandra Silva y al interés que ambos han mostrado por conservar una vida equilibrada entre lo profesional y lo personal. Esa vinculación se ha reflejado en una participación activa en iniciativas sociales y culturales que han reforzado su imagen de compromiso público, así como en el deseo evidente de continuar cerca de los seres queridos que residen en la Península. Su nueva visita no responde únicamente a una obligación de agenda, también a la voluntad de mantener vivo ese lazo que consideran esencial en su vida familiar.

El próximo lunes 24 de noviembre, Richard Gere y Alejandra Silva estarán en Madrid para asistir a la presentación oficial del documental Lo que nadie quiere ver, un proyecto solidario impulsado en colaboración con la Fundación HogarSí y dirigido a visibilizar la realidad de quienes viven en situaciones de vulnerabilidad social. La cita tendrá lugar en la Plaza del Callao, un espacio emblemático en pleno corazón de la ciudad, donde la pareja protagonizará uno de los eventos más esperados de la temporada. La iniciativa vuelve a situar a Gere y Silva como rostros destacados de la defensa de causas humanitarias, una faceta que ambos han cultivado a lo largo de los años.

Richard Gere vuelve a España

La empresa responsable de la organización del acto ha confirmado que la pareja posará ante los medios entre las 19:00 y las 20:00 horas, en un photocall que precederá la proyección del documental y que servirá como punto de encuentro para invitados, colaboradores y seguidores del trabajo solidario que impulsa la Fundación HogarSí. La expectación generada por el evento confirma el interés que la presencia de Gere despierta tanto en el ámbito cultural como en el social y consolida este estreno como uno de los acontecimientos más relevantes de la agenda madrileña. La velada, además, permitirá a la pareja reencontrarse públicamente con España tras un periodo de ausencia motivado por compromisos profesionales.

Este regreso coincide con la etapa que Richard Gere y Alejandra Silva han vivido en España, donde permanecieron hasta octubre de 2025 y donde lograron combinar una intensa agenda de actos con una vida doméstica orientada a la tranquilidad y al disfrute del entorno.

Durante su estancia en Madrid, el matrimonio participó en diversas actividades culturales, acudió a eventos mediáticos como los Premios Goya —en los que Gere recibió el Goya Internacional— y colaboró activamente con organizaciones como Open Arms y HogarSí, reforzando así su perfil solidario. Ese periodo también les permitió recorrer diferentes ciudades del país y mantener una vida familiar estable, con sus hijos escolarizados y perfectamente adaptados al ambiente español.

La etapa de Richard Gere en Madrid

En el plano más personal, Richard Gere y Alejandra Silva dedicaron buena parte del año a reformar su vivienda en La Moraleja y a realizar escapadas a diferentes regiones españolas para profundizar en la cultura local, lo que convirtió su estancia en un tiempo especialmente significativo para toda la familia. Aunque breve, esa etapa dejó una huella visible en el panorama social español por la participación constante de la pareja en iniciativas solidarias y proyectos culturales que ampliaron su presencia pública sin perder la discreción que siempre los ha caracterizado.

Con su regreso para la presentación del documental, la pareja no sólo retoma su relación con España, sino que reafirma su intención de continuar combinando vida familiar, compromiso social y actividad profesional entre dos continentes que forman parte esencial de su historia.