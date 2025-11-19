Los intereses ‘woke’ por los que Richard Gere regresará a España: esta es la fecha y el asunto

Richard Gere (76) y Alejandra Silva (42) han regresado a Estados Unidos después de llevar instalados en una lujosa mansión de La Moraleja (Madrid) poco menos de un año. En un principio, todo apuntaba a que la pareja se quedaría en España durante una larga temporada, ya que parecía que habían encontrado el equilibrio perfecto en su vida personal. Pero nada más lejos de la realidad. Hace tan solo unas semanas sorprendieron a propios y extraños regresando a su anterior vida en suelo americano.

Alejandra ha reconocido a la revista del saludo que «había sido una decisión meditada», aunque al mismo tiempo quiso dejar claro que no se trataba de un adiós definitivo a España. De hecho, recalcó que se lo tomaban como «una etapa más de su camino», unas palabras que dejaban la puerta abierta a un posible retorno. Y dicho y hecho, así ha sido. Según lo publicado, tienen previsto volver a la capital en tan solo unos días para asistir a un compromiso social.

Alejandra Silva y Richard Gere en un evento. (Foto: Gtres)

El próximo lunes, 24 de noviembre, tendrá lugar la presentación del cortometraje documental Lo que nadie quiere ver, un proyecto solidario (a favor de la Fundación Hogar Sí) que busca concienciar sobre la invisibilidad social de las personas sin hogar. Richard y Alejandra han participado en esta iniciativa como productores y, como no podía ser de otra manera, estarán presentes durante su premier en los Cines Callao de la capital, donde posarán delante de los focos de nuestro país una vez más.

Este inesperado regreso a España podría interpretarse como un movimiento estratégico por parte de la pareja. Y es que después de marcharse de nuestro país, casi sin hacer ningún tipo de ruido mediático, volverán a aparecer en un momento oportuno para reforzar su imagen solidaria, algo que encaja con lo que muchos definen como intereses woke o progresistas. Para algunos, este tipo de posicionamientos pueden resultar más simbólicos que reales, sobre todo cuando la implicación es intermitente. En este caso, la presencia de la pareja en España podría ser un gran ejemplo de ello.

La última visita de Alejandra Silva a España

Este evento al que acudirán supondrá el segundo traslado a España Alejandra Gere en el mes de noviembre. La pareja del actor ya publicó en sus redes sociales que viajó a Madrid hace tan solo una semana para estar presente en un evento que organizó Joyería Suárez para presentar sus nuevas colecciones. «Hay noches únicas, por la sensación de estar rodeada de belleza y de arte […] Sus piezas son pura artesanía que emociona, porque cada joya cuenta una historia que solo el tiempo puede escribir», comentaba en su perfil oficial de Instagram.

Hasta ahora, no ha trascendido el tiempo que se hospedó en España, así como tampoco ha salido a la luz si lo voló acompañada de Gere o lo hizo en solitario. No obstante, sea como fuere, lo cierto es que su presencia a este evento no pasó desapercibida, ya que Alejandra dejó a un lado su vida woke americana para estar presente en una fiesta de alta joyería, algo que discrepa con el perfil altruista que siempre lleva por bandera.