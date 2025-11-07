Alejandra Gere regresa a España y abandona la vida woke americana por una fiesta de alta joyería

Richard y Alejandra Gere han puesto fin a su etapa en España. Después de varios meses en los que habían asentado su vida en una lujosa mansión de La Moraleja, en Madrid, la pareja ha decidido regresar a Estados Unidos. La decisión ha pillado por sorpresa a propios y extraños, pero todo parece indicar que no van a terminar para siempre con su estrecho vínculo con España. De hecho, recientemente, Alejandra ha publicado que ha viajado hasta Madrid con motivo de un lujoso compromiso de trabajo que, según sus propias palabras, le hacía especial ilusión.

Tal y como ella misma ha publicado en la red, ha estado presente en el evento que organizó Joyería Suárez para presentar sus nuevas colecciones: Aura y Tesela, las cuales «rinden homenaje a la herencia artesana de Suárez y se inspiran en la pureza de la forma y en la excelencia de la materia prima». «Hay noches únicas, por la sensación de estar rodeada de belleza y de arte […] Sus piezas son pura artesanía que emociona, porque cada joya cuenta una historia que solo el tiempo puede escribir.», comenzaba a escribir.

«Después de escuchar la historia de tres generaciones de verdaderos maestros artesanos, y al ver al equipo hoy aquí, solo puedo sentir una profunda y sincera admiración. Las piezas de Suárez no solo iluminan: hablan del alma, de la fuerza serena de lo eterno», concluía. Estas palabras, además de desvelar que se encontraba de nuevo en Madrid después de su inesperada mudanza a Estados Unidos, también han ido acompañadas de un carrusel de fotografías en las que aparecía la mujer de Richard Gere con un look rompedor. Y es que para la ocasión, escogió un conjunto de Carolina Herrea compuesto por un jersey negro en tejido semitransparente y un pantalón de silueta flare del mismo tono.

Este outfit, tal y como ella misma ha explicado en su perfil de Instagram, lo eligió «con calma y detalle», ya que la ocasión así lo merecía. «Porque cada evento requiere de un cuidado especial. Ayer viví un encuentro precioso entre el arte, el diseño y la tradición. Para ello elegí con calma cada detalle. Porque cuando uno se detiene y se ocupa del instante, todo cambia: la forma de mirar, de sentir, de estar presente. Cuidar es también una forma de celebrar», explicaba.

Por ahora, se desconoce por cuánto tiempo ha viajado Alejandra a España. De hecho, no se tiene información de si ya ha regresado a Estados Unidos, así como tampoco se sabe si lo hizo acompañada de su pareja, Richard Gere. No obstante, sea como fuere, lo cierto es que ha dejado a un lado su vida woke americana por unos días para estar presente en una fiesta de alta joyería, algo que discrepa con el perfil altruista que siempre lleva por bandera.