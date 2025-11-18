El pasado mes de octubre, Richard Gere sorprendió al anunciar que regresaba de manera definitiva a Estados Unidos tras un año de residencia en España. Pese a la promesa del actor a su mujer, Alejandra Silva, de permanecer al menos seis años en su país natal, finalmente decidieron hacer de nuevo sus maletas y regresar a su hogar en América del Norte, del que ahora la empresaria gallega ha compartido imágenes por primera vez.

Alejandra Gere comparte su vida woke americana

Tras unos meses viviendo en la exclusiva urbanización de La Moraleja, en Madrid, Alejandra y Richard decidían volver a su vida woke a los Estados Unidos. «Ahora hemos vuelto aquí, pero… nuestra familia estuvo en España durante un año. Y lo más importante que puedo decir es que Alejandra era muy feliz gracias a su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad y su comida… Todas esas cosas culturales maravillosas, así que fue fabuloso», dijo el protagonista de Pretty Woman.

Richard y Alejandra Gere en un evento. (Foto: Gtres)

Sabido es que Silva, por amor, decidió mudarse a Estados Unidos tras conocer al actor, donde han vivido gran parte de su historia de amor. Sin embargo, y aunque el corazón de la empresaria está en España, Alejandra parece haber encontrado su nidito y su hogar en Nueva York.

Aunque el matrimonio siempre ha sido muy cuidadoso a la hora de mostrar su vida personal -y familiar-, Silva ha roto con la excepción y ha compartido un vídeo de su casa americana y, concretamente de la zona exterior de la mansión nada woke en la que vive con Gere.

«A veces los cambios no se anuncian… Se ven. Estas dos fotos son de la misma semana: un día, nieve. Al siguiente, luz de primavera- Dos estaciones superpuestas. Dos señales claras. La naturaleza nos está hablando. No para asustarnos, sino para despertarnos. Es una invitación a mirar de verdad, a estar presentes, a recordar que este planeta -nuestro único hogar- nos envía mensajes así todos los días. Ojalá aprendamos a escucharlos para poder cuidarlo un poquito mejor», ha escrito como pie de foto de un vídeo en el que aparece gran parte del jardín de su domicilio en Estados Unidos, donde predomina la vegetación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Gere (@alejandragere)

La promesa incumplida de Gere

Esta publicación de la de Galicia llega un mes después de que su marido anunciara su regreso in extremis a Estados Unidos. Una noticia que sorprendió mucho, puesto que el actor dijo en sus primeros días en España que su intención era pasar una larga temporada en nuestras fronteras -donde ha sido también reconocido por la industria del cine-.

«Ella fue muy generosa al permitirme vivir seis años en mi mundo, así que es justo que ahora yo le dedique al menos otros seis viviendo en el suyo. Viviremos en España durante unos años y luego volveremos», dijo. Unas palabras que han quedado en agua de borrajas, puesto que ahora su intención es volver a España, pero da manera puntual y temporal.