Richard Gere confiesa qué es lo que más hace enfadar a su mujer Alejandra Silva: «Es muy primitivo»

La vida de Richard Gere ha dado un giro en los últimos meses. Alejado del ruido de Hollywood, el actor estadounidense ha optado por una existencia mucho más tranquila junto a su pareja, la publicista Alejandra Silva, y los hijos que tienen en común. Un cambio de escenario que ha supuesto una transformación personal, una nueva forma de estar en el mundo y sobre todo una reinvención vital en la que también caben los errores cotidianos. Uno de ellos, según confiesa con humor, tiene que ver con el idioma español y con la paciencia de su mujer.

No ha sido en una alfombra roja ni en una gala internacional donde Gere ha compartido sus reflexiones más íntimas, sino en una conversación con Ana Pastor, dentro del espacio El Objetivo. En esta entrevista, tanto él como Alejandra Silva hablaron sin prisas sobre sus proyectos solidarios, su vida compartida en España y su visión del mundo, tocando temas que van desde el budismo hasta las tensiones geopolíticas actuales. Pero lo que más llamó la atención fue una confesión aparentemente trivial que, sin embargo, deja entrever el grado de autocrítica y cercanía del actor: su mujer se enfada porque no habla bien español. Lo califica, incluso, de «muy primitivo» y admite que eso lo hace sentirse avergonzado.

La última aparición de Richard Gere

A lo largo de su última entrevista, Richard Gere ha mostrado una actitud abierta. En un momento distendido, al abordar su adaptación a la vida en nuestro país, se refirió con humor al que considera su mayor obstáculo: la lengua. Aunque ha hecho avances y demuestra interés por aprender, el actor reconoció que su nivel sigue siendo básico. Fue ahí cuando compartió, casi entre risas, que Alejandra Silva se irrita por su escasa fluidez: «Mi español me hace sentir avergonzado. Mi esposa, que me ama mucho, se enfada conmigo porque no hablo español».

Esa frase, sencilla pero reveladora, deja ver la autoexigencia del intérprete. A pesar del cariño que ambos se profesan y de su voluntad de integrarse en la cultura española, Gere no oculta su frustración por no manejar el idioma con soltura. Y aunque lo trata con sentido del humor, lo cierto es que el tema ha adquirido cierto peso dentro de su rutina familiar, hasta el punto de convertirse en un objetivo concreto para el futuro próximo.

Durante el transcurso de la entrevista, Ana Pastor se dirigió directamente a Alejandra Silva, proponiéndole lo que parecía más un desafío que una pregunta: lograr que su marido aprenda el idioma en serio. La periodista planteó la idea de que, en su próxima visita al programa, la conversación se desarrollara completamente en castellano.

Este pequeño intercambio refleja la dinámica de la pareja, basada en el respeto mutuo y en la voluntad de construir una vida común más allá de las barreras idiomáticas. A lo largo de la conversación, Gere llegó incluso a pronunciar algunas palabras en español, como símbolo de ese esfuerzo por acercarse no solo a su entorno familiar, sino también a la sociedad en la que ahora vive. El aprendizaje del idioma, más allá de ser una cuestión lingüística, parece haberse convertido en una expresión de amor.

El lado más desconocido de Richard Gere

Más allá de las anécdotas personales, la entrevista también permitió descubrir el renovado entusiasmo profesional del actor. Aunque en los últimos tiempos ha estado más vinculado a causas sociales y a debates políticos, no ha dejado de lado su vocación cinematográfica. De hecho, manifestó su deseo de trabajar en proyectos españoles y colaborar con cineastas locales. Según explicó, ya ha comenzado a entablar relación con algunos directores y a establecer lazos que podrían materializarse en un futuro próximo.

La posibilidad de ver a Richard Gere en una película rodada en España parece no estar tan lejana. Él mismo expresó su ilusión por formar parte de producciones nacionales, aunque también admitió que antes tendrá que superar una barrera muy concreta: el idioma. Si bien eso le provoca inseguridad, su interés por integrarse profesionalmente en nuestro país demuestra que no se trata solo de una residencia temporal, sino de un compromiso con su nueva etapa de vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Objetivo de Ana Pastor (@objetivolasexta)

Durante su paso por La Sexta, Gere no solo habló de su vida privada o profesional, también abordó cuestiones de fondo que forman parte de su identidad desde hace décadas. Uno de los aspectos más relevantes fue su vinculación con el budismo y su admiración por el Dalái Lama.

El artista ha subrayado la diferencia entre el conocimiento técnico y el autoconocimiento. «El Dalái lama es una figura en la que se puede depositar toda la confianza. Como él mismo ha señalado, en Occidente sabemos más sobre la Luna que sobre el funcionamiento de la mente. Y el pensamiento tibetano es trabajar en la mente y ver cómo estamos creando realidades todo el tiempo», ha comentado al respecto. Nadie conocía esta faceta suya. ¿Qué será lo próximo en salir a la luz?