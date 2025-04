El accidentado viaje de Richard Gere a Barcelona: "Me lo advirtieron"

Richard Gere se ha dado un baño de masas en Barcelona. El actor estadounidense, que vive actualmente en España, ha sido recibido por los catalanes con el máximo de los respetos y, además, ha recibido un galardón muy importante en la ciudad condal.

La intensa jornada de Richard Gere en Barcelona

Richard Gere es un español más. A pesar de que en su documento de identidad es americano, lo cierto es que el protagonista de Pretty Woman se ha adaptado a la perfección a su nuevo país de residencia. Recientemente su mujer, Alejandra Gere, bromeó con que «es cuestión de tiempo» que su marido se vuelva al cien por cien «español». Una sugerencia que Richard no dudó en responder con el humor que le caracteriza: «Creo que he sido español en otra vida. Me enamoré de esta chica de Galicia, así que creo que me convertiré en ciudadano español. Adoro España. Siempre lo he pasado bien aquí. Recuerdo cuando Ale y yo empezamos a salir en esa pequeña casita».

Richard Gere en la presentación de ‘Sabiduría i Felicidad’. (FOTO: GTRES)

Ahora, el compañero de profesión Julia Roberts ha reaparecido este 30 de abril en Barcelona donde ha atendido a varios compromisos profesionales. En primer lugar, ha acudido a la presentación de Sabiduría i Felicidad, un proyecto de Bárbara Miller y Philip Delaquis, que le han pedido que posara junto a ellos en este evento.

«Alejandra Gere lloró cuando se acabó. Los dos estaban muy conmovidos. Gere dijo que era una obra maestra, pero que podía mejorar, y nos dijo que habláramos más sobre el Dalai Lama niño y sus dificultades a la hora de estudiar. También nos dijo que cambiáramos la música y nos presentó a una compositora. Así se convirtió en productor ejecutivo», ha dicho Miller sobre la reacción del matrimonio a la proyección.

Por su parte, el actor se ha mostrado muy orgulloso al formar parte de este proyecto que da visibilidad a una causa social: «Ser actor es divertido. Eso hay que tenerlo claro. Y te abre muchas puertas. Si gracias a ello puedo ayudar a divulgar el mensaje del Dalai Lama a más gente, no puedo pedir más».

Recibe el Premio de Honor en los Premios Sant Jordi

Richard Gere recibe el Premio de Honor de los Premios Sant Jordi. (FOTO: GTRES)

Esta no ha sido la única parada del actor en la ciudad condal. Debido al apagón que sufrió el país el pasado lunes 28 de abril, los Premios Sant Jordi de Cinematografía RNE tuvieron que cancelarse (entre muchos de los eventos previstos para ese día). Sin embargo, estos galardones sí que se han celebrado de manera informal en el Hotel Casa Fuster, donde Richard Gere ha recibido el Premio de Honor. «Es algo muy bonito ser reconocido por la gente de España, por lo que he estado haciendo durante mucho tiempo. Es muy especial», ha confesado el actor.

Precisamente, en el coloquio de Sabiduría i Felicidad, el intérprete ha opinado sobre cómo vivió el apagón en el país: «Volé de Nueva York a Barcelona. Y cuando aterricé me advirtieron de que se había producido un apagón. Tenía dos opciones, esperar en el aeropuerto o montarme en el coche. Y pese a las advertencias, me monté en el coche. Sorprendentemente, todo el mundo fue muy amable, nadie gritó. En momentos así emergen nuestros auténticos seres, somos amables, gentiles, nos preocupamos por los otros, pues no está tan mal. Es como romper con la continuidad de nuestro egoísmo por un día para ser mejores».