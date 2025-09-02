¿Quién es quién en la familia de Joaquín Sánchez? Sus padres, sus hijas y sus 7 hermanos

El ex futbolista Joaquín Sánchez ha acudido a ‘El Hormiguero’ junto a su mujer Susana Saborido para presentar Emparejados, el nuevo programa que conducen juntos en Antena 3. A pesar de que su vida personal y profesional parecían estar en un punto estable, su nombre se ha visto envuelto en polémicas que han afectado su imagen. Entre especulaciones sobre su matrimonio con Susana Saborido y la aparición de informaciones relacionadas con posibles escándalos personales, el gaditano se encuentra en el centro del escándalo.

No obstante, si hay algo que no ha cambiado es el respaldo inquebrantable de su familia. En estos momentos difíciles, el apoyo de sus seres queridos se ha convertido en su refugio, y no es para menos: Joaquín proviene de una familia numerosa que ha estado unida desde siempre. Criado en un entorno humilde en la Barriada Fermesa de El Puerto de Santa María, es el benjamín de ocho hermanos, una circunstancia que ha marcado su vida desde pequeño.

¿Quienes son los padres de Joaquín?

Los padres de Joaquín, Aurelio Sánchez y Ana Rodríguez, construyeron un hogar lleno de valores y enseñanzas, inculcando en sus hijos la importancia del esfuerzo. Con ocho hermanos compartiendo un piso de tres habitaciones, el día a día estaba lleno de experiencias compartidas, momentos de alegría y aprendizaje.

El fallecimiento de su padre en febrero de 2024, a los 78 años, fue un golpe devastador para todos. Aurelio fue el pilar de la familia y una fuente de inspiración para sus hijos. Joaquín habló con emoción en su despedida, recordando la huella imborrable que dejó en sus vidas. «Mi padre nos enseñó lo que es la entrega y el amor por los nuestros. Nos deja un legado de valores que nunca olvidaremos», comentó en su momento.

La familia Sánchez está compuesta por Isabel, Amalia, Juan José, Aurelio (más conocido como Lucas), Ana (a quien llaman Ani), María José y Ricardo, cariñosamente apodado Riki. Cada uno de ellos ha jugado un papel fundamental en la vida de Joaquín y han sido sus principales seguidores en su trayectoria. A continuación, desvelamos las claves para entender quién es quién dentro de este divertido clan.

Isabel Sánchez

Es una de las hermanas con quien Joaquín mantiene una relación especialmente cercana. Fan incondicional del Betis, ha seguido cada paso de su hermano en el fútbol y, además, tuvo un papel destacado en su boda con Susana Saborido, donde ejerció como madrina. Es conocida por su carácter alegre y por compartir el carisma de Joaquín. No obstante, ella es más reservada.

María José y Ani

Ambas han mantenido siempre una relación estrecha con Joaquín y han aparecido en algunas entrevistas hablando sobre su infancia y los valores familiares. Son quienes han compartido más anécdotas sobre él, revelando curiosidades sobre su niñez y la dinámica en casa.

Lucas y Ricardo

Aunque Joaquín es el más famoso de la familia, sus hermanos Lucas y Ricardo también tuvieron una relación cercana con el fútbol. Lucas, en particular, fue considerado un talento natural, aunque la falta de constancia le impidió alcanzar el mismo éxito que Joaquín. Por su parte, Ricardo llegó a jugar en el Betis durante una temporada antes de retirarse y centrarse en la gestión del negocio familiar, el bar El Chino.

Ana, la matriarca de la familia

Si hay alguien que ha sido clave en la vida de Joaquín es su madre, Ana Rodríguez. Conocida por su fortaleza y su carácter entrañable, ha sido el pegamento que ha mantenido unida a la familia en los momentos más difíciles. La relación entre Joaquín y su madre ha sido siempre especial. Es común escucharle hablar de ella con un gran cariño.

Una de las anécdotas más peculiares que ella misma ha contado sobre la infancia de Joaquín es que, al nacer, uno de sus testículos no estaba completamente desarrollado y que el médico le dio dos opciones: operarlo o exponerlo al sol durante cinco minutos al día. Ana optó por la segunda opción y, tras varios meses de este singular tratamiento, el problema se solucionó.

A pesar de los altibajos que Joaquín está atravesando, su familia sigue siendo su refugio más seguro. Han demostrado una y otra vez que su apoyo es incondicional, desde los momentos de gloria en los estadios hasta los desafíos que ha enfrentado fuera de ellos. Mientras que los rumores siguen circulando, el protagonista de nuestra noticia prefiere centrarse en su futuro. Tanto es así que ya ha empezado a grabar la nueva temporada de Emparejados, su programa de Antena 3.