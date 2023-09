¿Qué pasó con el anillo que le regaló Rauw Alejandro a Rosalía?

Rauw Alejandro y Rosalía se conocieron en un hotel en Las Vegas durante la entrega de Premios Latin Grammys en 2019. Los rumores no se hicieron esperar y medios internacionales aseguraron que habían empezado una relación sentimental. El paso del tiempo confirmó las sospechas y enseguida se convirtieron en la pareja del momento. Todos los pasos que daban generaban mucha repercusión, por eso cuando anunciaron su boda la noticia corrió como la pólvora. Nada hacía presagiar que meses después iban a cancelar el compromiso. Rauw le entregó un carísimo anillo a Rosalía y ahora todo el mundo quiere saber qué ha pasado con esta joya.

La catalana prefiere no entrar en polémicas y en todo momento ha dejado claro que no tiene nada en contra de su ex. La teoría más extendida es que el cantante tenía unos hábitos poco compatibles con la fidelidad, pero no hay nada demostrado. Eso sí, son varias las mujeres que aseguran haber mantenido un contacto estrecho con Rauw Alejandro mientras este estaba comprometido. Rosalía ha optado por mantenerse al margen, aunque ha tenido un gesto que ha llamado poderosamente la atención.

Un anillo convertido en pendiente

Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su compromiso matrimonial a través de una canción titulada ‘Beso’. El artista le entregó un anillo con un diamante central rodeado de piedras preciosas de la firma Jessica Flinn-Allen. El valor de esta joya es de 183.000 dólares (lo que equivale a unos 170.000 euros), por ese motivo Rosalía no se ha deshecho de la misma, la ha reutilizado. Recientemente ha publicado una fotografía en sus redes que demuestran que ha convertido este anillo en un pendiente. Este gesto ha generado todo tipo de rumores y son muchos los que piensan que los artistas se han dado una segunda oportunidad.

Rauw estaría intentando recuperar a su ex. Sin embargo, el programa ‘Socialité’ de Telecinco asegura que el intérprete no ha perdido el tiempo después de la ruptura. Supuestamente aprovecha sus conciertos para intentar tener contacto con determinadas mujeres, incluso invitó a cenar a dos de ellas en un lujoso restaurante de Madrid. Mientras tanto, Rosalía continúa su vida y no se le ha vuelto a relacionar con nadie.

La defensa de Rosalía a Rauw Alejandro

Diversas fuentes aseguran que Rauw Alejandro habría mantenido una historia secreta con la modelo Valeria Duque. No obstante, Rosalía prefiere no dejarse llevar por los rumores y ha dado la cara por el cantante. En su momento público un pequeño comunicado ver sus redes asegurando que todo estaba en orden. «Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Rauw. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido», escribió exactamente para desmentir las sospechas.

Las palabras del cantante

Durante uno de los espectáculos que ha dado en verano, concretamente en su concierto de Valencia, el ex de Rosalía hizo unas declaraciones que dieron mucho de qué hablar. «No se puede superar a nadie de la noche a la mañana, tienes que tener tu tiempo». Esto hace pensar que el intérprete todavía está trabajando para superar su última separación, a pesar de que mientras tanto estaría disfrutando de la compañía de otras personas. Al menos eso es lo que confirman varios programas de Telecinco, como ‘Socialité o ‘Fiesta’.