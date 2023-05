Rosalía confiesa cómo Rauw Alejandro le pidió matrimonio

Tras el anuncio de su compromiso al final del videoclip de Beso, apenas habían trascendido detalles de ese momento. Sin embargo, ahora Rosalía y Rauw Alejandro han querido compartir como fue la pedida de mano, un momento en el que la pareja de artistas del momento dio un nuevo paso en su relación sentimental.

En una entrevista conjunta para la revista GQ, Rosalía recuerda aquel momento: «fue de la manera más bonita que me pude haber imaginado. En la azotea de la casa de la abuela de Rauw. Empezaron fuegos artificiales, se veía todo Puerto Rico y yo no me lo esperaba».

«Rauw me dijo ‘ven, te quiero enseñar un sitio’. Y yo le seguí de lo más inocente, y de golpe empezó a buscar algo… yo pensaba ‘¿qué está buscando?’. Se arrodilló, creo… estaba nerviosa, no me acuerdo de los detalles», recordó la artista catalana.

«We got engaged in the most beautiful way I could have ever imagined.» But who remembers the most details from their engagement in Puerto Rico? Watch @rosalia and @rauwalejandro take the GQ Couples Quiz: https://t.co/pMfmlD9OWN pic.twitter.com/yRl3f2ch55 — GQ Magazine (@GQMagazine) May 24, 2023

Rosalía recuerda que: «Yo solo pensaba ‘no me lo puedo creer, no será que me va a dar un anillo’. Y entonces me puse a llorar», asegura la artista entre risas en el vídeo que la revista GQ ha publicado en su canal de YouTube, mientras Rauw la mira con una sonrisa.

Por su parte, Rauw Alejandro demuestra que se acuerda perfectamente de su primera cita con la artista catalana: «Llevaba puesto un traje negro (…) Yo bebí whisky y ella agua», recordó el artista puertorriqueño, una cita de la que ya han pasado casi cuatro años.

Los dos artistas también han recordado como fue su primer beso, que tuvo lugar en Madrid a finales del 2019. «Antes de Nochebuena, el día 23», recuerda el puertorriqueño, ante la sorpresa de Rosalía: «Qué memoria, te acuerdas del número y todo», añade la artista.