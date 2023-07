Rauw Alejandro y su nueva conquista: esta es la modelo que lo sedujo a escondidas de Rosalía

La polémica continúa. Rauw Alejandro ha emitido un comunicado para confirmar que su historia de amor con Rosalía ha terminado, pero ¿qué ha pasado entre ellos? Los artistas estaban comprometidos e iban a celebrar una boda por todo lo alto. De un momento a otro una conocida revista publicó la noticia de la ruptura y las teorías no han tardado en llegar. La más extendida culpa a Rauw Alejandro. Supuestamente el cantante había coqueteado con una modelo muy conocida. Rosalía, al descubrir lo que estaba pasando, decidió separarse de él sin darle ninguna oportunidad.

La catalana también ha utilizado su cuenta de Instagram para pronunciarse. Su discurso no cuadra con los rumores que hay encima de la mesa. Asegura que entre ella y Rauw no ha pasado nada grave, simplemente no han logrado entenderse. Sin embargo, sus fans están revolucionados y no van a descansar hasta que encuentren respuesta a todos los interrogantes. ¿Quién es la modelo que supuestamente le habría robado el corazón a Rauw Alejandro? Es una joven con mucha presencia en los medios.

La identidad de la famosa modelo

Estamos hablando de Valeria Duque, una influencer cuya cuenta de Intagram supera el millón de seguidores. Se dedica a publicar contenido relacionado con la moda y con un estilo de vida saludable. Lo que ha salido publicado hasta la fecha es que Rauw descubrió su presencia gracias a esta red social. A partir de este momento comenzaron a interactuar y el presunto coqueteo fue cada vez a más. Rosalía lo descubrió todo y no le dio oportunidad para que se explicase. En más de una ocasión la cantante ha reconocido que le cuesta confiar en lo hombres porque se ha llevado muchos desengaños.

El cantante, al ver que la situación se está poniendo cada vez más tensa, ha emitido un comunicado para intentar aclarar algunas dudas. “Sí, hace unos meses Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”. De esta forma ha querido desmentir los rumores, pero gran parte del público sigue dudando de su palabra. ¿Está escondiendo algo o se ha limitado a contar la verdad?

El enfado de Rauw Alejandro

Rauw Alejandro defiende que ha vivido una historia de amor muy bonita y está molesto porque no entiende que la hayan ensuciado. Según su versión, no ha tenido nada con Valeria Duque. Se ha manifestado en este sentido por respeto al romance que ha mantenido con Rosalía. “Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto han surgido alegaciones públicas erróneas. Por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Rosalia da la cara por su ex

Muchos medios han confirmado que Rauw se interesó por la modelo mientras estaba con Rosalía y que iniciaron una historia que acabó con la paciencia de la cantante. Pero lo cierto es que ella no ha dado veracidad a este suceso, todo lo contrario. Ha dejado claro que el romance ha terminado en términos amistosos y ha dado la cara por su ex en Instagram para que todo el mundo sepa que está a su favor.