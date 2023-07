Rauw Alejandro confirma la ruptura con Rosalía y aclara los motivos

La noticia de la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía sigue dando mucho que hablar. Aunque parecía que ambos artistas iban a mantenerse en silencio, después de todos los rumores acerca de las supuestas infidelidades del artista puertorriqueño a la catalana, finalmente él sí que se ha pronunciado.

Rauw Alejandro ha decidido dar la cara en medio de los rumores de las infidelidades a Rosalía. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales el artista portorriqueño, ha confirmado la noticia de la ruptura y ha compartido algunos detalles de la decisión de poner fin a su relación.

«Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mi», expresa el artista en el comunicado.

En el mensaje, el artista puertorriqueño se refiere a la cantante como «Rosi» y asegura que no se puede echar la culpa de su ruptura a terceras personas. «Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad», se puede leer en el comunicado.

«Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin mas nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí», concluye el comunicado.

Rauw Alejandro confirms breakup with Rosalía, denies cheating allegations:

“I couldn’t keep quiet and continue to see how they try to destroy the realest story of love God has allowed me to have.” pic.twitter.com/XfR8tn09T8

