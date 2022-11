Se pide el despido de la azafata de 'La Ruleta de la Suerte'... por culpa del cantante

El cantante de ‘La Ruleta de la Suerte’ ha provocado una oleada de críticas en redes sociales que han llegado a pedir el despido de la azafata del concurso. Uno de los programas más longevos de la televisión sufre en primera persona las consecuencias de estar en primera línea de fuego. Un formato tradicional que acompaña al presentador, el panel y una banda de música que ameniza el concurso sufre las duras críticas de algunos seguidores, atentos ante cualquier error. Este es el motivo por el que piden el despido de la azafata de ‘La Ruleta de la Suerte’.

Por culpa del cantante piden el despido de la azafata de ‘La Ruleta de la Suerte’

Pues que no despidan a la azafata del programa que su único trabajo consiste solamente en pulsar las putas lucecitas de las letras, manda cojones. pic.twitter.com/nKG6QfdBrE — ASTURIANO83 (@ariasalba83) October 31, 2022

En el programa de ‘La Ruleta de la Suerte’ lleva años en antena, pero hasta la fecha no se había visto inmerso en un sinfín de polémicas. La primera de ellas llegó a convertir en viral al cantante, Padilla lleva años dedicándose a la música y hasta la fecha no ha tenido un problema de este calibre.

La complejidad de su trabajo es que tiene que aprenderse las canciones a gran velocidad. No es nada fácil, debe ser un músico con mucha experiencia como él para conseguir lograr el éxito. Aunque no siempre se consigue, en más de una ocasión se ha golpeado de lleno contra un tema que no ha acabado de quedar bien.

El último y el más viral, ha sido el que le ha llevado a versionar a Quevedo. El cantante del verano ha tenido que verse reflejado en una ruleta de la suerte que no ha terminado de cuadrar sus notas. Al final, una oleada de críticas pidió incluso su despido. Algunos de los comentarios que criticaban al cantante se fijaron también en la azafata.

El hilo de debate decía: “Pues que no despidan a la azafata del programa que su único trabajo consiste solamente en pulsar las putas lucecitas de las letras, manda cojones.” Comentario al que algunos respondían: “El problema no es que dé a las lucecitas, es que encima se dan vueltas ellas solas sin ser necesaria su presencia y por hacer eso no quiero saber lo que ganará esta tía cuando otras personas se dejan el cuerpo por 900€ al mes si es que llegan.”

Un debate que sigue abierto en redes sociales y ha provocado más de un comentario que pide el despido de la azafata de ‘La Ruleta de la Suerte’.