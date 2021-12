‘La ruleta de la suerte’ es uno de los programas más exitosos de la televisión actual. El programa de Antena 3 lleva muchos años conquistando a una audiencia que no deja de crecer, consiguiendo récords de audiencia cada semana.

Uno de los grandes secretos de su éxito es Jorge Fernández. El presentador, con su humildad, cercanía y simpatía, se ha ganado a una fiel comunidad de espectadores, que cada día empatizan con los concursantes que acuden al programa.

La semana pasada, debido a los nervios que se viven en el programa, una de las concursantes sufrió un bloqueo mental, que le llevó a cometer un error por el que no consiguió llevarse un panel en el que había acumulado la cifra de 600 euros.

😱 Raquel nos ha hecho sufrir hasta la última letra y Manu tenía bien calentito el ‘me lo quedo’. 😅 #LaRuletaDeLaSuerte https://t.co/8a2nTiTPyL — Ruleta de la Suerte (@LaRuletaSuerte) December 9, 2021

La concursante, llamada Raquel, se encontraba tan solo a una letra de llevarse el panel cuya pista era: “Te has hecho mayor sí”, y a la respuesta solo le faltaba una letra: «_a no te preguntan si has sido bueno este año». No obstante, Raquel no era capaz de ver la letra que faltaba.

«Es continuar la pista en forma de frase», le animó el presentador de la ruleta. «La V, de Valencia» dijo Raquel, y aunque era errónea, al tener un comodín pudo volver a intentarlo. «Sigo sin verla, de verdad, no lo entiendo», apuntó la concursante.

“La L, de Lugo”, señaló, pero volvió a fallar. De esta manera, la concursante perdió su turno, cediéndoselo a Manu, que resolvió el panel al momento: «Te has hecho mayor si ya no te preguntan si has sido bueno este año», era la respuesta correcta, llevándose 650 euros del panel.