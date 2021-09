Jorge Fernández continúa brillando con luz propia como presentador de ‘La ruleta de la suerte’, programa que a pesar de los años continúa arrasando en audiencias. El pasado martes 28 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega donde precisamente él se convirtió en protagonista.

Todo comenzó cuando, de manera errónea, dio un panel que sí se había llegado a resolver de manera correcta. Esto hizo que el concursante, Gonzalo, se llevara un gran susto. El joven, arriesgando, decidió jugarse todo el dinero que llevaba acumulado a un panel que, prácticamente, parecía estar resuelto.

En el preciso instante en el que Gonzalo comenzó a hablar para resolverlo, Jorge Fernández hizo una fuerte exclamación: “¡No!”. Inmediatamente después, al darse cuenta de lo que acababa de ocurrir, enmendó su error: “Sí, perdón, perdón perdón”, repetía una y otra vez. El concursante se había quedado sin palabras, y no es para menos.

¡Buenos días! ¿Preparados para un nuevo programa de La Ruleta de la Suerte? Hoy jugamos con Laura, Gonzalo y Alejandro. ¡Nos vemos! pic.twitter.com/Zpy9iOrtFf — Ruleta de la Suerte (@LaRuletaSuerte) September 28, 2021

El concursante de ‘La ruleta de la suerte’, visiblemente nervioso tras resolver el panel de manera correcta, decía lo siguiente: “Joe, ¡qué susto me has dado! Digo, por favor que no me pase esto”, refiriéndose al hecho de meter la pata a la hora de resolver un panel que, prácticamente, estaba hecho.

Lejos de que todo quede ahí, Gonzalo quiso recalcar lo siguiente: “Madre mía, ¡qué susto!”. Jorge Fernández se apresuró a pedir disculpas al participante: “Perdóname, porque hay veces que lo hago queriendo, pero esta vez no”. Por si fuera poco, añadió: “Pensaba que ponía ‘llámame’, pero luego lo he visto bien”.

El panel decía lo siguiente: “Llámale a las doce de la noche y pídele dinero”, de ahí la confusión por parte de Jorge Fernández. Afortunadamente todo quedó en un susto, ya que Gonzalo consiguió el dinero acumulado al resolver, correctamente, el panel que tenía frente a él en ‘La ruleta de la suerte’.