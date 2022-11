El cantante de ‘La ruleta de la suerte’, en el punto de mira por esto que ha pasado en el programa

‘La ruleta de la suerte’ es uno de los programas más longevos de la televisión que está de actualidad por lo que ha hecho el cantante de este concurso. Todos los ojos se pusieron en un hombre que la audiencia pide que sea cesado de forma fulminante. Atreverse con todo tiene sus riesgos. Una de las partes del programa que más gusta es cuando aparecen letras de canciones famosas. El grupo empieza a tocar la melodía que ha salido en la pantalla, aunque a veces con no demasiado éxito.

Esto ha pasado hoy en la ruleta, no puedo más pic.twitter.com/ZuWW9K5qKH — elon (@offensiveprank) October 27, 2022

La audiencia del programa ‘La ruleta de la suerte’ ha dictaminado una dura crítica contra el cantante del grupo que ameniza el programa. Está siempre pendiente de lo que aparece en el plató y puede llegar a ser el que marque la diferencia. La fidelidad de los seguidores de este espacio lo han llevado a ser uno de los que más ha durado de la pequeña pantalla.

Joaquin Padilla es el hombre del que todo el mundo habla, la cara visible de un error que hace referencia a uno de los cantantes del momento. En un arranque musical de ‘La ruleta de la suerte’ ha empezado con una melodía que ha dejado al público del plató y a los que seguían el programa en directo en shock.

La llegada de un tema que este verano se ha escuchado muchísimo y tiene millones de seguidores ha dejado con mal sabor de boca al público. Joaquin intenta cantar el gran éxito de Quevedo, el tema ‘Quédate’ con lo cual ha empezado a tonar una melodía que mucha gente ha cantado y bailado.

Los comentarios ante la propia versión de Joaquín han sido varios. Algunos no le han gustado nada de nada y otros han preferido no opinar. Si vemos algunos comentarios sobre la canción de este cantante de ‘La ruleta de la Suerte’, han sido varios: “Eres el peor cantante que he visto en mi vida. Ojalá lo echen ya, por Dios”.

Ante estos comentarios, algunos incluso han dejado claro que quieren que el grupo que está en plató cambie de cantante. Algo que no sucederá, Padilla ya ha aprendido que es mejor no meterse con cantantes de este calibre que arrastran a millones de seguidores, su versión del tema no ha convencido a los más críticos.