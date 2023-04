Peligro extremo: la Policía alerta a los hosteleros y les pide ser cautelosos

La Policía Nacional ha alertado en sus redes sociales a los hosteleros y les pide ser cauteloso ante la llegada de nuevas estafas. La Semana Santa es también el momento del año en el que llegan más personas a los pueblos y ciudades, ya no son caras conocidas y eso puede crear una cierta desestabilización. Quizás alguno de ellos aproveche la confusión y el hecho de ser nuevo en la ciudad para realizar una de las estafas más comunes. La Policía Nacional ha tenido que mandar un mensaje en sus redes sociales a hosteleros para evitar que prolifere.

En estos días en los que todo puede ser posible, la llegada de nuevas formas de estafa ha alertado a la Policía. Son muchas las personas que piden dinero aprovechando una confusión o quizás usando una imagen nueva que proyectan. La Policía lo tiene muy claro, nunca se debe dar dinero a alguien que no se conoce.

Tal como se advierte en sus redes sociales: “Lo hacen para ponerte en una situación extrema y que no puedas comprobarlo». Con lo cual, se aprovecharán de que en estos días de fiesta muchos bajan la guardia y quizás acaben siendo víctimas de una serie de timos que pueden afectarnos a todo.

La Policía añade que: “No pagues y habla directamente con el responsable para comprobar la veracidad de la información». El timo del envío es cada vez más real y afecta a muchas personas. Una estafa que puede darse en comercios o en la propia casa de vacaciones o del día a día de las personas que son víctimas.

Si no se ha pedido nada, no se ha reservado ningún servicio, no se debe pagar. De igual forma que siempre se debe comprobar la información de que se dispone para evitar cualquier fraude. La policía tiene claro que los estafadores son capaces de cualquier cosa para conseguir lo que se les pide.

Obtener dinero estafando es una forma de vida de muchas personas que solo ven en esta forma de ganarlo la posibilidad de hacerlo aprovechándose de los demás. Obtienen dinero rápidamente y algunas veces ni se denuncia. Es importante que ante cualquier fraude se acuda a la policía para que no se repita este tipo de estafa con nadie más.