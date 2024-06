El paso más inesperado de Marta Riesco que ha dejado en shock a media España

Marta Riesco ha dado un golpe en la mesa porque no está dispuesta a seguir en silencio. La periodista ha desvelado el mal momento que atravesó después de romper con Antonio David Flores y asegura que se siente identificada con Rocío Carrasco.

Hay que destacar un hecho importante. La hija de Rocío Jurado denunció a su ex marido por un presunto comportamiento irregular. Marta ha dejado claro que Antoni David nunca se ha sobrepasado con ella, pero promete que ha sido muy injusto. Después de estar unos años en la sombra, la reportera ha decidido hablar claro, poner las cartas encima de la mesa y pedir perdón a Rociíto. Esto último ha dejado en shock a media España.

Marta cree que no se portó bien con Rocío y justifica su postura recalcando que estaba cegada de amor por Antonio David Flores. «Hay cosas que me han pasado, nada de cosas físicas, que ahora empatizo con ella y quiero pedir disculpas por no haberlo hecho antes pero estaba tan cegada que no creía lo que estaba pasando. Que lo que ella contaba no me lo creía y ahora que me han pasado muchas de esas cosas me doy cuenta de que primero he sido una gilipollas y también muy injusta», ha declarado durante su reaparición televisiva.

La comunicadora considera que Antonio David y su familia sean portado muy mal con ella y no entiende el motivo. Insiste en que era famosa antes de juntarse con Flores, llevaba seis años trabajando en el programa de Ana Rosa y estaba en el mejor momento de su carrera. Recordemos que Riesco se hizo amiga de Isa Pantoja y consiguió grandes exclusivas. También ha cubierto eventos importantes y contaba con el favor de sus compañeros, por eso siente que cometió un gran error al apostar por su vida personal, pues esta decisión le costó su puesto de trabajo.

La reacción de Antonio David Flores

Antonio David se ha quedado sin palabras al descubrir el plan de su ex. Marta ha empezado a trabajar con ‘Ni que fuéramos’, un programa que está producido por Fabricantes Studio, una empresa que hasta hace poco se llamaba La Fábrica de la Tele. Dicha productora está en guerra con Flores, pero Riesco quiere pensar en ella y ha aceptado la propuesta que le han hecho para regresar a los medios de comunicación. Lo cierto es que la audiencia ha reaccionado bien. El nuevo ‘Sálvame’ ahora se emite en Ten (una cadena de la TDT) y la intervención de Marta alcanzó un 2.4 de share.

El ex marido de Rocío Carrasco ya no tiene altavoz en Telecinco ni en ninguna otra televisión, pero sí cuenta con mucha repercusión en las redes sociales. Abrió un canal de YouTube después de ser despedido de ‘Sálvame’ y desde allí responde a las acusaciones que recibe por parte de sus enemigos, por eso ha llamado tanto la atención que haya guardado silencio tras los ataques de Marta Riesco. Ha ignorado la guerra contra la periodista y se ha negado a entrar en el juego de Fabricantes Studio.

El estado actual de Marta Riesco

A raíz de todo esto, Marta Riesco ha dado una entrevista en ‘Pronto’ para explicar cómo se encuentra. Desde que rompió con Antonio David Flores ha llevado a cabo una lucha importante a favor de la salud mental. En las últimas horas ha asegurado que ya está mucho mejor, pero reconoce que los primeros meses tras la ruptura fueron horribles.

«Me siento súper liberada. Necesito contar lo que me ocurrió como forma de desahogo y liberación. Fue muy duro, en apenas dos meses se truncaron mi vida personal y profesional. Tenía que empezar de cero y fue terrible. Pero me siento orgullosa de dar el paso de contar aquella desgracia que casi acaba con mi vida. Me siento más fuerte y más valiente».

Según cuenta, ha pensado que lo mejor es contar su verdad e insiste en que no hubiera podido dar este paso sin el apoyo de sus padres. Cuando le preguntan por cómo se sintió, responde: «Destrozada, humillada y hundida. Y ridiculizada, perdida, con mi imagen por los suelos y abandonada por el hombre al que amaba. Lo del suicidio lo valoré completamente en serio». Por suerte ha logrado salir adelante.

Antonio David Flores es parte de su pasado

Marta Riesco asegura que su acercamiento al nuevo ‘Sálvame’ no nace de la venganza porque Antonio David Flores ya forma parte de su pasado, no necesita hacerle daño para sentirse mejor. «Lo he olvidado totalmente, está completamente fuera de mi vida. No quiero saber nada de él. Me engañó, pienso que nunca me quiso. Se rio de mí en mi propia cara. Por suerte ya lo tengo olvidado».

Tampoco guarda rencor a Rocío Flores, aunque es consciente de que su historia de amor con Antonio David no llegó a buen puerto por su culpa. El problema es que no quiere generar un nuevo conflicto y ha decidido ser prudente a la hora de dar su opinión sobre la creadora de contenido.