La nueva excentricidad de las Kardasian: no poner nombre a tu hijo hasta que cumpla un año

A estas alturas todo el mundo sabe que las Kardashian son uno de los clanes más importantes del planeta. Su fama ha cruzado fronteras y son conocidas a nivel internacional, por eso todos sus movimientos están estudiados al detalle.

¿Lo último? Ha salido a la luz que han adoptado una costumbre muy excéntrica: no ponerle un nombre definitivo al bebé hasta que haya cumplido un año. Antes de desvela quién ha adoptado esta decisión debemos tener en cuenta un aspecto importante. La familia Kardashian ha acaparado todas las miradas gracias a su recorrido televisivo y a sus empresas millonarias, pero ¿qué hay detrás de todo esto?

La protagonista de esta noticia es Khloé Kardashian, quien siempre ha asegurado ser una mujer muy familiar. En una de sus entrevistas defendió que su condición económica no le hacía diferente al resto, por eso no comparte ciertos comentarios. Desmiente ser una persona frívola, de hecho insiste en que siempre ha mirado por su entorno. Por eso, cuando tuvo a su hijo, se pensó mucho el nombre que ponerle. Considera que es una decisión que no solo le pertenece a ella y que debe tomarla desde la calma.

La decisión de Khloé Kardashian con su hijo

A pesar de que tiene mucha competencia, Khloé Kardashian es una de las grandes favoritas del público. Disfruta de un ejército de seguidores que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella y esa es una de las razones por las que sus empresas tienen tanto éxito. Es cómica, elocuente y sincera, así que compartió gran parte de su proceso de embarazo. Su hijo ya tiene un año y considera que ha llegado el momento de ponerle nombre y registrarlo de forma oficial.

Khloé se convirtió en una estrella gracias al programa ‘Keeping Up With the Kardashian’. Enseguida llamó la atención de los espectadores y en los últimos meses ha ganado mucha fama, sobre todo gracias a su embarazo. Recientemente ha explicado que ya ha elegido el nombre para su hijo: se llama Tatum Thompson. Según cuenta, ha tardado tanto porque considera que es una decisión trascendente que condicionará la vida del pequeño.

Cómo ha sucedido todo

La polémica no ha tardado en llegar, pues a todo el mundo le ha extrañado que haya tardado tanto tiempo en decidirse, pero hay una explicación. Khloé Kardashian sí sabía cómo llamar a su hijo, pero no lo había registrado de forma oficial porque no estaba segura. El nombre del pequeño es Tatum, pero ¿cómo se han referido a él hasta este momento? Le han estado llamando ‘Baby Kardashia’ hasta que la empresaria ha tomado la decisión definitiva

Un momento muy feliz

Khloé Kardashian y Tristan Thompson están más felices que nunca, así que han compartido lo que está pasando en sus redes sociales. El bebé, que tiene 13 meses, ya cuenta con un nombre oficial. Un juez de Los Ángeles ha registrado los datos y todo está en orden. El pequeño nació a través de una gestación subrogada fruto de la relación que la empresaria mantiene con Tristan, uno de los jugadores de baloncesto del momento.