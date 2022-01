La familia más mediática del mundo está de vuelta Tras el cierre del que muchos creían que sería su capítulo final, tanto de temporada como del reality, las Kardashian regresan como parte del catálogo de Disney+ con un contenido renovado como continuación de sus episodios.

«La cuenta atrás para 2022 ya ha terminado y ahora comienza la cuenta atrás para que llegue el nuevo show de Las Kardashian a Disney+», así lo ha anunciado la misma plataforma este lunes 3 de enero en su comunicado.

Por medio de «un nuevo e íntimo recorrido» por las vidas de estas escandalosas mujeres, esta edición llega como regalo de año nuevo para muchos de sus seguidores, con el foco puesto en las mismas de siempre: Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

«Año nuevo, show nuevo, comienzos nuevos. ¿Estáis listos para acercaros más que nunca?», anuncian en el pequeño avance que han preparado en la nueva cuenta de Instagram de la familia.

Por medio de varios planos combinados de las celebrities, vestidas con sus mejores galas y posando ante las cámaras, las empresarias se limitan a lanzar un simple mensaje: «Feliz año a todos». Uno de los fragmentos muestra a Kylie Jenner embarazada, lo que ha provocado la alegría de más de un fan entre los comentarios.

Era en junio de 2021 cuando pusieron fin al formato con el que saltaron definitivamente a la fama, Keeping up with the Kardashians, después de 20 temporadas donde revolucionaron la manera de consumir un nuevo enfoque de entretenimiento. Por el momento, no ha confirmado la fecha de estreno de Las Kardashians. Pero en su ‘tráiler’ lo han dejado claro: llegará en algún momento de este 2022.