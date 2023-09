Nos hizo reír como nadie a principio de los 2000 y ahora nadie sabe dónde está: auge y caída de este famoso actor

Todo el mundo sabe que el reto de los actores no es llegar a la cima ni triunfar en Hollywood. Lo más complicado es mantenerse y conseguir que el público no pierda el interés. Hay mucha competencia y es realmente difícil no desaparecer en un momento u otro, que es justo lo que le ha pasado al protagonista de esta noticia. Antes de desvelar su identidad debemos dejar claro que a principios de los 2000 era una estrella. Hizo reír a medio mundo y participó en proyectos que han pasado a la historia, pero ¿por qué nadie sabe nada de él y qué es lo último que ha hecho?

Rob Schneider, el actor de ‘Gigoló’

Por la industria de Hollywood pasan todo tipo de actores, pero solamente los mejores calan en el corazón del público y eso es lo que le pasó a Rob Schneider. Su trayectoria artística se remonta a finales de los años 80, concretamente su primer trabajo importante como actor fue en 1987.

Enseguida demostró que estaba preparado para entretener a la audiencia y protagonizó películas tan destacadas como ‘Gigoló por accidente’ o ‘Este cuerpo no es mío’. También debemos recordar que ha trabajado en televisión, fue una de las grandes estrellas de ‘Saturday Night Live’, donde estuvo colaborando de 1990 a 1994. No obstante, su etapa gloriosa llegó a partir de los 2000.

La fama de Rob Schneider cruzó fronteras gracias a su talento para hacer reír a los espectadores. Se convirtió en un rostro muy popular, pero su vida cambió y pensó que su trabajo ya no le hacía feliz. Lo primero que hizo fue pasar de ser actor a director y más adelante explicó que quería probar suerte en otros géneros. Sin embargo, todo el mundo le recuerda por la gran capacidad que tenía para sacarle una sonrisa a su público. Después de ‘Gigoló’ participó en otras películas, como por ejemplo el ‘Halloween de Hubie’ en 2020, pero ningún proyecto ha tenido la misma repercusión.

La nueva ilusión de Rob

Rob Schneider cumplió su sueño de ser el director y el productor de su propia película, ‘El gran Stan, el matón de la prisión’. La estrenó en 2009 tuvo cierta repercusión porque su fama todavía estaba en lo más alto, pero es cierto que este trabajo no le reportó los mismos comentarios que recibió después de protagonizar sus grandes éxitos. No obstante, él insistió en que su nueva felicidad estaba en emprender aventuras diferentes que le ayudasen a salir de su zona de confort.

«Me gustaría hacer películas sobre la condición humana. Hay una película, ‘The chosen one’, sobre una familia que trata de asumir el suicidio de su padre. También estoy escribiendo un guion sobre personas que están estancadas, que no pueden resolver sus propios problemas. Me identifico con ellos», desveló en una entrevista en ’20 Mintuos’. Lamentablemente no pudo cumplir con esta ilusión, pero nadie puede negar que a sus espaldas tiene grandes éxitos.

El objetivo del artista

‘¡Qué viaje con papá!’ ha sido su última película, donde ha ejercido de director y ha trabajado al lado de su hija Miranda Scarlett Schneider. “Estaba acostumbrado a hacer lo que fuera por conseguir una risa, pero ahora simplemente ya no lo siento así. Claro que me gusta hacer reír, pero a diferencia de lo que hice antes, me interesa hacer comedias con corazón que conmueva a la audiencia”, declaró en el medio ‘Crónica Escenario’. Su nuevo objetivo es remover lo sentimientos de su audiencia.