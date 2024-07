No aguanta más y se pone a llorar: la última polémica de Cristina Pedroche

Ha sucedido lo inevitable. Desde que diera a luz a su primera hija, Cristina Pedroche ha vivido una auténtica montaña rusa de emociones y en las últimas horas no ha roto a llorar. La colaboradora ha compartido públicamente todos sus miedos y precisamente este paso al frente ha provocado que se convierta en el centro de todas las críticas. Está cansada de seguir aguantando y ha pensado que la única solución que le queda es compartir su drama con el público para sentirse respaldada.

«Parece que todo lo hago mal y no es justo para mí. Sé que si no os cuento nada tampoco es justo para las que sí os está sirviendo lo que cuento, las que me apoyáis con el libro… Pero, de verdad, siento que no puedo más», ha expresado en sus redes sociales. Siente que está en un momento fantástico gracias a su hija Laia, aunque no quiere hablar mucho de ella para intentar protegerla. Igual que hay gente que la quiere, también hay otro grupo que no le desea nada bueno, por eso prefiere ser previsora.

Cristina Pedroche se emociona: «He dejado a la niña»

Cristina Pedroche no ha podido evitar las lágrimas al separarse de Laia. A la de Vallecas le encanta disfrutar de paseos al aire libre junto a su pequeña, pero el momento de tener que dejarla con sus padres o sus suegros es algo que todavía le cuesta asimilar.

Según cuenta, hay ciertos momentos en los que su cabeza le juega una mala pasada: «He dejado a la niña con los abuelos y de repente se me remueve todo otra vez porque supongo que el posparto será así. Me dijeron que al año ya vería la luz y sí, estoy bastante mejor, pero de repente me da la bajona y me pongo a llorar otra vez. Es que se me remueven muchas cosas, he tenido muchísimos miedos».

Con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, la presentadora ha continuado su relato: «Lógicamente estoy muchísimo mejor, he ido superando muchísimos miedos pero tengo otros que se me quedan ahí enquistados y que cada cierto tiempo se me remueven mucho. Entro en bucles de pena, en bucles con pensamientos intrusivos… Comparto esto por si alguien está pasando un mal momento, que sepa que la recuperación no es una línea recta y ya está, también das pasos para atrás. Pero no estás solo ni estás sola».

Cristina Pedroche, en el centro de la polémica

Cada aparición de Cristina Pedroche en redes sociales es analizada con lupa y no hay día que no reciba algún comentario ofensivo. Uno de los más desagradables de las últimas semanas hacía alusión a su físico y a las estrías que la empresaria ha sacado a relucir ante todos sus seguidores de Instagram en una de sus últimas publicaciones. La comunicadora no dudó en responder y presumir con orgullo de su cuerpo, lanzando un aplaudido mensaje que no dejó indiferente a nadie.

«A ver, tengo estrías en el pecho desde los 13 años. No es algo que haya salido ahora por la teta o el embarazo. Intento cuidarme la piel para que no salgan más, pero si salen tampoco es algo que me preocupe. Si a mí no me preocupa que es mi cuerpo, creo que a los demás no debería. Como os veo muy interesados, os diré también que tengo en el culo, las rodillas y detrás de los brazos, donde las axilas. Cuando di el estirón me salieron y ahora que estoy más morena se ven más. No me preocupa en absoluto. Buenas noches bonitos y bonitas, con o sin estrías», escribía plantándole cara a todos detractores.

La comunicadora ha cambiado de vida

El 14 de julio de 2023, la vida de Cristina Pedroche y David Muñoz cambió para siempre tras el nacimiento de su primera hija en común. Laia se ha convertido en la prioridad de sus vidas y el matrimonio no ha dudado en celebrar su primer año de vida: «Día de mucho amor celebrando su primer añito. Feliz cumpleaños pitaya mía. Te amamos».

Para la ocasión, David Muñoz se puso manos a la obra para elaborar una tarta sin azúcar ni edulcorantes y hecha a partir de chantilly de cerezas y arándanos, bizcocho de vainilla y lima, y cerezas secas semi compotadas a modo de decoración. Nada más hacer pública la imagen del plato, ambos se convirtieron en el ojo del huracán y muchos de sus seguidores les han hecho saber que es un postre muy poco habitual para una fiesta infantil. Una serie de comentarios a los que la pareja hizo oídos sordos.

Eso sí, durante su última visita en ‘El Hormiguero’, el chef habló abiertamente de los alimentos que nunca le iba a dar a Laia pero sí de otros que han incluido en su dieta: «Yo a mi hija no le voy a dar nunca bollería industrial, ni alimentos ultraprocesados, ni alimentos con aditivos. No hace ascos a nada. Dicho lo cual, Laia come de todo, claro. Le hago filetes rusos de gamba roja, cocochas confitadas, carrilleras a baja temperatura… La ves comer y flipas».

El matrimonio está acostumbrado a recibir acusaciones y críticas, pero ni Cristina ni Dabiz consienten que su hija salga salpicada, pues no tiene nada que ver con todo esto. Ella no ha elegido ser famosa y la van a proteger.