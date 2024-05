La determinación más drástica de Cristina Pedroche que va a cambiar su vida

La trayectoria televisiva de Cristina Pedroche ha generado muchos sentimientos encontrados. Por un lado están los que le apoyan firmemente, asegurando que es una buena presentadora y que tiene mucha capacidad para entretener a la audiencia. El problema es que no todo el mundo piensa de la misma forma, por eso debe enfrentarse a tantos conflictos en la esfera pública. Cristina ha tomado una firme determinación para protegerse y es posible que su vida experimente un giro de 180 grados. Cristina ha decidido dar carpetazo a sus detractores. No consiente determinados ataques y no va a descansar hasta hacer justicia.

Ser un rostro público tiene muchas contraindicaciones. La fama también tiene su lado oscuro y Cristina Pedroche lo vive de cerca por culpa de sus enemigos. Esa es la razón por la que ha dado un golpe en la mesa y ha comunicado su decisión: va a eliminar de sus redes a todos aquellos que le falten el respeto. «Los voy a borrar y los voy a bloquear porque es gente que está ahí para hacerme daño, no lo voy a permitir», ha declarado en un tono rotundo. «No me voy a sentir mal por ello porque me tengo que cuidar yo». La comunicadora ha pensado que la única solución es cortar de raíz su contacto con los haters.

No podemos olvidar que Pedroche disfruta de un poder social incomparable. Sin embargo, no todo el mundo le mira con los mismos ojos, así que en ocasiones debe pisar el freno y reorganizar sus planes, pero ya está cambiada de modificar su hoja de ruta. Por eso cree que lo más acertado es dejar de leer aquellos comentarios que únicamente buscan hacer daño y cambiar su conducta. «Al final se genera un mal rollo y un odio en mi perfil y en los comentarios que no me vienen bien a mi y creo que no le viene bien a nadie». No va a dejarse influenciar por nadie.

La crisis personal de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche lleva mucho tiempo trabajando en televisión, pero cuando conoció a Dabiz Muñoz le acusaron de estar aprovechándose de la popularidad del cocinero. También se dijo que se había acercado a él motivada por intereses económicos, planteamiento que no se corresponde con la realidad. La presentadora, cansada de recibir estos ataques, se plantó y aseguró que tenía más dinero que Dabiz, por eso no le interesaba en absoluto su fortuna. Lo único que quería era formar una familia a su lado.

A pesar de que siempre ha sido una persona reservada, Cristina es una estrella de la crónica social, por eso su embarazo no tardó demasiado tiempo en ver la luz. Una conocida revista anunció que la presentadora estaba esperando su primer bebé justo antes de Nochevieja. Pedroche es la reina de Antena 3 y despide el año con los espectadores de Atresmedia, así que algunos pensaron que iba a confirmar los rumores durante el programa especial, pero no fue así.

Pedroche guardó silencio e intentó separar su faceta privada de la pública, aunque esto también recibió bastantes críticas. Hace unas semanas, reconoció que estaba viviendo una crisis personal porque sentía que sus decisiones siempre generaban revuelo. Ya no sabe cómo comportarse sin ofender a nadie. Exactamente dijo: «Todo lo que hago o digo se convierte en polémica. Todo el mundo tiene una opinión sobre lo que está bien o mal de lo que hago».

Cuenta con el apoyo de su marido

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz son padres de una pequeña llamada Laia y la presentadora cuenta con el apoyo de su marido absolutamente para todo, pero reconoce que no le está siendo fácil conciliar su vida profesional con la maternidad. Debemos tener en cuenta que es uno de los grandes rostros de la pequeña pantalla y tiene muchos compromisos pendientes. También es una mujer activa a la que le encanta aprender y experimentar cosas nuevas, pero su tiempo es limitado.

«Quiero seguir teniendo mis ratos para leer, para ir al cine, para seguir formándome como persona, pero cuando lo estoy haciendo me siento mal por no estar a su lado», declaró cuando le preguntaban si estaba todo el día con Laia. También dejó claro que Dabiz le ayudaba mucho con la niña, aunque él también tiene su propia agenda.

Lo cierto es que Cristina ha trabajado duro durante toda su trayectoria. No quiere perder nada de lo que ha conseguido, por eso dijo: «No consigo conciliarlo todo, pero quiero continuar siendo la mujer que soy». Después de estas palabras hubo mucha gente que le recordó que era una privilegiada, pues por suerte tiene capacidad económica para contratar a alguien que le ayude en los cuidados de su hija. Recordemos que la presentadora y su familia viven en La Finca, la urbanización más exclusiva de Madrid, donde hay casas que superan los 25 millones de euros.