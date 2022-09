Miriam Sánchez, irreconocible por su brutal cambio físico

Puede que muchos no la recuerden, pero Miriam Sánchez fue la ganadora de ‘Supervivientes’ en la edición de 2008 del programa. Además, es también la exmujer de Pipi Estrada y desde que la vimos en ‘Supervivientes’ ha trabajado en otros realitys como «Mujeres y Hombres y Viceversa» y su paso por los platós, no ha estado exento de polémica.

Miriam Sánchez y la polémica con Pipi Estrada

Parece que desde que se despidió de Telecinco, no está pasando por su mejor momento. Hace unos años saltaba a los titulares por una serie de altercados en bares de Madrid. Pipi Estrada, en ese momento, confesó que su mujer estaba luchando contra serios problemas de adicciones. Ella no lo negó en su momento y en sus redes sociales, se puede ver que está intentando superar una depresión derivada de estos problemas.

Si bien es cierto que la misma se mantiene alejada del foco mediático por el momento, sí que aprovecha sus redes sociales para comentar sobre los realities que más arrasan en la actualidad, al fin y al cabo, ella cuenta con experiencia con este sector. Ella no se corta y dice su opinión, por lo que no teme criticar a los que no gozan su simpatía en la pequeña pantalla.

Muchos no la recordaban o solo tenían un recuerdo lejano de su paso por televisión, no obstante, ha reaparecido en plató tras la polémica con Pipi Estrada. Las imágenes de la expareja protagonizando una bronca en plena calle han hecho que la exactriz quiera aclarar como está la situación entre ellos. Ella ha reconocido, dolida, que en esa pelea perdió el control «Exploté y salió la talibana que llevo dentro. Ese día lo que quería es que no se renunciara a los derechos que tengo como madre y que se me han arrebatado».

Ella comentaba que su relación con Pipi Estrada y los encuentros que habían tenido la alteraban e incluso sufría episodios de ansiedad por ello. No quiso revelar los problemas que tenía Pipi Estrada aún con toda la polémica, pero apuntaba que estos eran serios. Daba más detalles sobre el vínculo que compartía con el padre de su hija «Veo que está enfermo y por eso le perdono, tengo un vínculo enfermizo con él. Me ha creado inseguridades, quiere sentir que he acabado sin él, arruinada, sin pareja, sola y triste».

No está pasando por su mejor momento personal

Ella hacía una conexión en directo con ‘Sálvame’ para hablar de toda la polémica y además, informaba de que no estaba pasando por su mejor momento personal. Comentaba que tenía apoyo psicológico para poder tratar las dificultades que había tenido en la vida «No tengo familia que me haya apoyado. No he tenido madre. No he tenido las cosas nada fáciles.»

Sus seguidores y fans, que la recuerdan en sus mejores momentos en la pequeña pantalla, notaron un gran cambio físico durante la conexión. Además, se mostró encendida e informó que estaba cansada de las «mentiras» del que fue su pareja años atrás y con el que aún sigue vinculada por la hija que comparten.