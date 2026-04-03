Los meteorólogos coinciden: las procesiones del Viernes Santo pueden salir sin miedo

Las procesiones del Viernes Santa pueden salir sin miedo, los meteorólogos coinciden en esta previsión del tiempo. Hemos estado mucho tiempo esperando unos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos lo que nos estaba esperando, tenemos por delante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En esta previsión del tiempo en la que deberemos estar preparados para un cambio de tendencia que puede ser esencial. Es hora de apostar claramente por un cambio que, sin duda alguna era el que estaríamos esperando.

Esta Semana Santa podremos salir sin miedo, estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser clave en unos días en los que realmente cada detalle cuenta de una forma diferente. Estos expertos en el tiempo nos dan la mejor de las noticias posibles, ante unos días en los que realmente deberemos estar preparados para un cambio que puede ser esencial. Es hora de saber qué puede pasar con un tiempo que puede acabar con los miedos de días anteriores, lo que está por llegar es algo que podría ser lo que esperaríamos.

Coinciden los meteorólogos

Los expertos en el tiempo coinciden con lo que puede pasar en estas próximas jornadas, tenemos por delante una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de apostar por un cambio que nos traerá de vuelta una primavera que esperábamos con ganas.

Estos días de Semana Santa tocará estar muy pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de ver llegar a toda velocidad. Con la mirada puesta a un giro radical que hasta el momento no éramos capaces de ver, este tiempo de estos días festivos puede ir cambiando por momentos.

Pero ahora ya tenemos una previsión fija ante unos cambios que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar. Una novedad destacada que, puede alegrarnos estas próximas jornadas, en especial, a partir de hoy mismo que puede acabar siendo lo que nos dará cierta sorpresa inesperada.

Con la mirada puesta a una novedad importante que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente podremos empezar a visualizar una serie de planes al aire libre que por fin parece que acabarán siendo una realidad.

Las procesiones de Semana Santa pueden salir sin miedo

Pueden salir sin miedo las procesiones de Semana Santa, algo que esperábamos escuchar desde hace mucho tiempo. Lo que parecía imposible, ha acabado siendo una realidad en unas jornadas en las que quizás tendremos que estar preparados para un cambio importante.

Expertos como César Gonzalo de Antena 3 advierten de que: «Si se encuentran hoy de vacaciones en el extremo norte, cuenten mañana con un día bien diferente. Viernes Santo de grandes claros en las costas del Cantábrico, solamente a primera hora de la mañana podrían escaparse algunas gotas en el norte del País Vasco. El viento va a ir perdiendo fuerza con el paso de las horas en el nordeste y en el resto sigue el sol. Otro cambio importante será el de las temperaturas. Mañana suben de manera generalizada, no será la última, el sábado volverán a hacerlo. Para dejar máximas que ya sí recuperan los 30 grados en el sur, que van a rondar los 24 o 25 en el centro de la península. Este ambiente cálido se va a trasladar precisamente al extremo norte. Oviedo, Santander, Bilbao van a superar los 23 grados, algo que no ha ocurrido en esta Semana Santa. Y todo esto con el sol luciendo con fuerza en todo el territorio. La Semana Santa terminará el mismo tiempo soleado en el Domingo de Resurrección».

La previsión del tiempo de la AEMET no podría ser mejor: «Las altas presiones se irán extendiendo desde el Atlántico hacia Europa y dejarán un tiempo estable en la Península y en Baleares con predominio de cielos poco nubosos o despejados, si bien con abundante nubosidad en el tercio norte que a lo largo del día irá a menos. Se prevén precipitaciones débiles en la cara norte del Pirineo, pudiendo afectar también al Cantábrico oriental y con tendencia a cesar. Serán en forma de nieve por encima de 1200/1400 metros. Poco nuboso o despejado también en Canarias, con tendencia a nublarse con nubes medias y altas al final.

Probables bancos de niebla matinales en montañas del norte peninsular, así como en interiores de Galicia y puntos de la meseta Norte. Temperaturas máximas en aumento, exceptuando Canarias y tercio sur peninsular con pocos cambios, e incluso con descensos en litorales del sur. Los aumentos podrán ser notables en montañas del norte. Las mínimas descenderán en la mayor parte de los tercios norte y este peninsulares, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste».