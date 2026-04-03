Hoy, 3 de abril de 2026, el cielo en toda la provincia de Bilbao se presentará nuboso, aunque se espera que a partir del mediodía se aclare. Las brumas y nieblas matinales afectarán a las zonas altas, mientras que las temperaturas mínimas descenderán ligeramente y las máximas ascenderán un poco en el litoral. El viento será flojo del noroeste, cambiando a variable al final del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielos nublados con claros y chubascos

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, con una mezcla de nubes que dan paso a claros interludios. A medida que avanza el día, la temperatura alcanzará los 17 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse un poco más fresca, especialmente en las primeras horas. Con una probabilidad moderada de chubascos, es recomendable llevar un paraguas, ya que podrían aparecer algunas gotas antes del mediodía. El viento soplará suavemente desde el oeste, con ráfagas que no superarán los 10 km/h, lo que hará que el ambiente se sienta más agradable.

Ya por la tarde, el sol se asomará con más fuerza y la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, ofreciendo un respiro tras la frescura matutina. La humedad, aunque notable, no alcanzará niveles extremos, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más ligero. Con la puesta del sol programada para las 20:40, los bilbaínos podrán aprovechar unas horas de luz para pasear y disfrutar de la ciudad, sin temor a la lluvia en la tarde-noche.

Cielos nublados y posibles lluvias en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día marcado por la inestabilidad. La mañana comienza con un cielo parcialmente cubierto y una ligera brisa que anticipa la llegada de lluvias, con una probabilidad del 25%. A medida que avanza el día, el viento del norte soplará a 10 km/h, trayendo consigo un descenso térmico que hará que la sensación térmica se sitúe entre los 6 y 17 grados.

La tarde promete ser más tranquila, con cielos despejados y sin probabilidad de lluvia, pero no se debe bajar la guardia. La temperatura máxima alcanzará los 17 grados, mientras que la humedad relativa podría llegar al 95%, creando una sensación de bochorno. Es recomendable llevar paraguas por si acaso, ya que la mañana podría sorprender con alguna lluvia inesperada.

Guecho: cielo despejado y ambiente agradable

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:50. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 10°C y aunque la probabilidad de lluvia es baja, con un 15%, el ambiente se sentirá algo húmedo debido a la alta humedad relativa.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, con temperaturas que alcanzarán los 15°C. La brisa será suave, con vientos de hasta 10 km/h, lo que hará que la sensación térmica se mantenga agradable. Con la puesta del sol a las 20:40, Guecho disfrutará de más de 12 horas de luz, prometiendo un final de jornada tranquilo y placentero.

Santurce: cielo nublado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo ligeramente nublado durante la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados y aunque hay una leve posibilidad de lluvia, el viento será suave, creando un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la sensación térmica se mantendrá cómoda. Aprovecha para salir y disfrutar de un ambiente tranquilo, perfecto para compartir con amigos o simplemente relajarte.

Cielos nublados y ambiente fresco en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca que ronda los 8 grados. A medida que avanza el día, se espera que el ambiente se mantenga similar, con una ligera mejora en la sensación térmica, alcanzando hasta 17 grados por la tarde. La probabilidad de lluvia es baja, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre. No olvides llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender al caer la noche.