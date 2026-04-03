Predomina un cielo poco nuboso en toda la provincia, con temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas que experimentan un ascenso. El viento soplará de manera moderada del norte y noroeste, con intervalos de fuerte en el valle del Ebro durante las primeras horas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y viento fresco durante el día

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que apenas dejarán escapar algunos rayos de sol. Con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 20 grados, la mañana será fresca, con una sensación térmica que podría descender hasta los 6 grados. A medida que avanza el día, el viento del noreste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

Ya por la tarde, el cielo se despejará un poco, permitiendo que el sol brille con más intensidad, aunque la humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo cargado. Con la puesta del sol a las 20:30, los zaragozanos disfrutarán de unas horas de luz que invitan a salir y aprovechar el día, aunque la sensación térmica máxima alcanzará los 20 grados, lo que promete un final de jornada agradable.

Calatayud: nubes grises y viento intenso

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 6 grados y un cielo cubierto que invita a la precaución. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 75 km/h, lo que podría generar un ambiente agitado.

La tarde traerá consigo un contraste notable, con temperaturas que apenas alcanzarán los 17 grados y una sensación térmica que podría descender hasta los 4 grados. La probabilidad de lluvia se mantiene alta, así que es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante.

Tarazona: cielo alternando nubes y sol

El tiempo se presenta estable, con un cielo que alternará entre algo nuboso y despejado a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados y aunque se prevé un viento leve, no hay indicios de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable.

Es un momento ideal para pasear por las calles, disfrutar de un café al aire libre o realizar actividades al aire libre. La tranquilidad del ambiente invita a aprovechar cada rincón de la ciudad y disfrutar de un día sin preocupaciones.