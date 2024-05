El mensaje de Estela Grande a Marta Riumbau tras la noticia de su embarazo

Diego Matamoros y Marta Riumbau han protagonizado una de las polémicas más sonadas de los últimos tiempos. Aunque todo parecía ir bien entre ellos, anunciaron a través de sus redes sociales que habían puesto punto y final su relación. La noticia llegó a través de las historias de Instagram de Diego Matamoros, quien comunicó la información para evitar que hubiera conflictos mediáticos. Cuando todo parecía haber acabado, Marta ha dado un paso adelante para contar que está embarazada. Estela Grande, exmujer de Diego, ya ha reaccionado a la noticia y ha mandado un mensaje a Rimbau para darle la enhorabuena. Pero, ¿cómo ha sucedido todo?

La modelo ha utilizado su repercusión en el Universo 2.0 para comunicar que está esperando a su primer hijo. Como era de esperar, su perfil de Instagram no ha tardado en llenarse de comentarios. Uno de los mensajes destacados ha sido el de Estela Grande, quien no ha dudado en dedicarle unas emotivas palabras. «Valiente, enhorabuena», la he dicho exactamente. Este gesto demuestra que entre ellas hay una relación estupenda, a pesar de que hace un tiempo se insinuó lo contrario. No fueron pocos los que aseguraron que entre Estela y Marta había cierta rivalidad porque ambas se dedicaban a crear contenido en las redes sociales, pero el tiempo ha demostrado que no es así.

No podemos olvidar un dato. La ruptura de Diego y Marta se ha producido en términos amistosos, todo lo contrario a lo que le sucedió a Estela Grande. La modelo no tenía presencia en la crónica social hasta que se casó con el hijo de Kiko Matamoros y a partir de ese momento empezó a participar en diferentes programas de Telecinco. La sorpresa fue que entró en ‘Gran Hermano VIP’, donde entabló una amistad especial con Kiko Jiménez, despertando así los celos de su pareja. El caso de Rimbau ha sido completamente distinto.

La ruptura de Diego y Marta

Diego Matamoros y Marta Riumbau pusieron fin a su relación después de estar dos años juntos. Se enfrentaron a una profunda crisis que no lograron superar y pensaron que lo mejor para ambos era tomar caminos distintos. Esta ruptura se confirmó a principios de marzo, marcando un giro inesperado porque los dos parecían felices.

Ahora el foco está centrado en Marta. La joven ha decidido ser madre soltera. Cuenta con la aprobación de su entorno y con el apoyo de muchas de sus compañeras. Estela Grande se ha puesto en contacto con ella para dejar claro que respalda completamente su postura. No es la primera vez que Estela da la cara por el colectivo de los influencers. Hace unos meses protagonizó una inesperada polémica tras ser vetada de la alfombra roja de los Premios Ídolo, una gala organizada por Dulceida.

Estela estaba invitada al evento, pero los responsables del mismo le informaron de que no podía posar para los medios. La exmujer de Diego Matamoros mostró su descontento ante esta decisión y recordó que su trayectoria era impecable. Estaba muy ofendida, pero acudió a la entrega de premios porque consideró que era la única forma de apoyar a su profesión.

¿Quién es el padre del bebé?

Marta Rimbau ya no está con Diego Matamoros y se ha visto obligada a decir quién es el padre de su bebé. A pesar de que siempre ha protegido con celos su vida privada, la creadora de contenido ha dado un golpe en la mesa para dejar claro que no tiene nada que esconder. También ha decidido hablar para ayudar a su ex, pues no quería que este asunto le terminara perjudicando. Él no tiene nada que ver con este proyecto personal y quiere que todo el mundo lo sepa.

«En mi caso, la fecundación la hice con mis propios óvulos y con el esperma de un donante totalmente anónimo. Estos donantes pasan un montón de controles de calidad y otros tipos de controles para que todo esté perfecto», ha declarado a través de sus redes sociales. Aprovechando su influencia, ha explicado delante de sus seguidores cómo ha sido el proceso para intentar ayudar a las mujeres que se encuentren en una situación parecida.

«En el caso de España, no se puede. Está prohibido escoger cualquier tipo de característica. Lo que hacen es escoger un donante con las mismas características de la madre para que el bebé se parezca lo máximo posible a ti. En mi caso, pelo castaño, liso y con los ojos color miel. Lo que sí, la estatura, porque los hombres suelen ser un poco mas altos», responde cuando le preguntan si ha podido escoger el ADN. Según cuenta, en otros países sí está permitido.

«En el caso de Estados Unidos sí que hay como un catálogo en el que puedes ver fotografías, antecedentes, y puedes elegir hasta el sexo del embrión que se implanta. Eso en España tampoco se puede. Aquí lo que se hace es escoger el que sea más apto y tenga mejor calidad para que el embarazo llegue a término y que salga todo bien», ha declarado con total naturalidad la última novia de Diego Matamoros.