Mario Picazo le da la razón a la AEMET y avisa de lo que vamos a ver el fin de semana en España: «Este fin de semana…»

Le da la razón a la AEMET un Mario Picazo que avisa de lo que vamos a tener en España este fin de semana.

Los expertos no dudan en darnos algunos detalles de una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno.

Lo que vamos a ver este fin de semana en España

Este fin de semana en España puede tener por delante una serie de detalles que serán los que nos afectarán de lleno, en estos días que tenemos por delante.

Es momento de poner sobre la mesa ese cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Este fin de semana, tenemos que empezar a visualizar este giro que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días cargados de actividad.

Ha tardado en llegar este otoño, pero eso no significa que tengamos que salir de una serie de detalles que pueden ser los que nos marquen de cerca.

Le da la razón a la AEMET Mario Picazo

Mario Picazo ha dado con una previsión del tiempo que realmente puede cambiarlo todo, de la mano de una serie de situaciones que pueden ser claves. La AEMET no duda en darnos algunos detalles que coinciden directamente con la previsión de este experto de El Tiempo.

Tal y como nos explican desde el canal de El Tiempo: «Este primer fin de semana del otoño astronómico llega con temperaturas más suaves, aunque este mini veranillo de San Miguel solo será notable hasta el sábado, porque ya el domingo los valores de las temperaturas empezarán a bajar. También vamos a estar muy pendientes del ex-huracán Gabrielle, que este viernes llega a las Azores, pero que entre el sábado y el domingo recorrerá el oeste peninsular ya convertido en borrasca, para generar viento y lluvia en zonas de Galicia, Portugal y el oeste de Andalucía».

Siguiendo con la misma previsión: «Aunque aún puede haber alguna variación en la predicción, la borrasca ex-Gabrielle llegarán al oeste de la península entre el sábado y el domingo. Los modelos de predicción coinciden en su mayoría, llevando la borrasca desde Galicia a lo largo de la costa de Portugal y deslizándose más al sur hasta llegar al golfo de Cádiz ya el domingo. Dependerá de cuánto se acerque a la costa, pero en su trayectoria de norte a sur irá dejando precipitaciones, vientos moderados a fuertes y oleaje destacado en esa zona del extremo oeste peninsular. Aparte de las precipitaciones que se esperan de forma aislada en Galicia y de forma quizá más contundente ya el domingo en zonas del oeste de Andalucía, también tocará sacar puntualmente el paraguas en otras regiones. El fin de semana, y sobre todo la jornada del domingo, puede estar marcada por la presencia de tormentas en Cataluña, Baleares y el norte de la Comunidad Valenciana. También se pueden registrar algunos chubascos aislados en el sistema Penibético, en la costa norte peninsular y en el norte de las islas más montañosas de Canarias».

Este fin de semana vamos a vivir un poco de todo: «Sábado: el día más cálido del fin de semana Se vivirá el pico del veranillo de San Miguel. Las máximas podrían superar los 30ºC en ciudades del sur como Sevilla, Córdoba o Murcia. En gran parte del país se registrarán valores agradables, con ambiente cálido a mediodía, aunque sin alcanzar cifras extremas. Domingo: adiós al veranillo de San Miguel exprés. Con la llegada de la borrasca ex-Gabrielle y el giro de los vientos, las temperaturas comenzarán a descender. En el valle del Guadalquivir y el sur de Extremadura la bajada puede ser de hasta 6ºC respecto al sábado, mientras que en el centro y norte peninsular el descenso será más suave».