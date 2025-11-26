Todos los premios que reparte el Cuponazo de Black Friday de la ONCE 2025

El Black Friday es siempre sinónimo de compras, sobre todo navideñas, pero lo cierto es que en los últimos años hemos visto como se aplica también a por ejemplo, contratos con plataformas, o incluso a la lotería, destacando el llamado Cuponazo del Black Friday de la ONCE que si bien se celebra este viernes 28 de noviembre, cuenta con premios especiales más allá de los que suele ofrecer la ONCE en sus sorteos.

El viernes es siempre un día especial para quien juega a la ONCE. Sabemos que es el día en el que se celebra su famoso Cuponazo que suele dar un premio de seis millones de euros a las cinco cifras, y aunque esto ya genera muchísima expectación, lo cierto es que el sorteo de esta semana es sin duda destacado. El Cuponazo del Black Friday que como decimos, se celebra este viernes 28 de noviembre, viene cargado de premios. A los habituales, le tenemos que sumar otros en forma de tarjeta regalo para que precisamente, puedas comprar en tiendas como Media Markt pero con descuentos especiales. De este modo, puedes jugar tu cupón con la esperanza de que te toquen millones y a la vez, haber registrado el número para que seas ganador de una de esas tarjetas regalo. Veamos a continuación, y con detalle, cuáles son todos los premios del Cuponazo de la ONCE para este viernes de Black Friday y qué hacer para que puedas ser ganador de una tarjeta con descuento.

Todos los premios del Cuponazo de Black Friday de la ONCE 2025

Si conoces un poco como funciona la mecánica de la ONCE, y en especial, de su sorteo de los viernes, sabrás que el Cuponazo reparte premios bastante elevados y este viernes, 28 de noviembre, no va a ser menos. De este modo, y aunque sea Black Friday, la mecánica del sorteo no cambia y se reparten los mismos premios que cualquier otro viernes, es decir:

6 millones de euros al número completo (cinco cifras + serie).

(cinco cifras + serie). 1 34 premios de 40.000 euros si llevas sólo las cinco cifras.

si llevas sólo las cinco cifras. Premios de 500 euros, 50 euros y reintegros de 3 euros, a través del modelo «por los lados puedes ser ganador», en el que podemos conseguir distintos importes según coincidan las primeras o las últimas cifras del número premiado.

Si has comprado ya tu Cuponazo para este viernes, seguro que tendrás ganas de que te toquen esos seis millones del primer premio o si no es así, al menos que te toque uno de los premios secundarios, pero debes tener en cuenta algo importante, y es que como este es el Cuponazo del Black Friday, la ONCE suma algo más que sin duda añade más emoción al sorteo.

Las tarjetas regalo del Cuponazo del Black Friday

Nos estamos refiriendo a una serie de tarjetas regalo que la ONCE ya promociona y que son las que van a permitir que le saques más partido a tu Cuponazo, al margen de que seas ganador o no de uno de los premios en metálico del sorteo. En concreto, la ONCE sortea además estas tarjetas:

129 tarjetas de ocio (por ejemplo Spotify o Netflix) valoradas en 60 euros.

(por ejemplo Spotify o Netflix) 60 tarjetas de 60 euros para hacer compras en Decathlon

para hacer compras en 60 tarjetas de 60 euros para hacer compras en MediaMarkt

De este modo, si no ganas dinero, al menos tienes la posibilidad de llevarte una de estas tarjetas y que tus compras de este Black Friday te salgan mucho más baratas e incluso lo que vayas a comprar, dependiendo de lo que sea, te salga gratis. Eso sí, debes tener en cuenta que para ser ganador de una de estas tarjetas no basta con comprar tu cupón y ya está. Tienes que registrarlo tal y como te explicamos a continuación.

Cómo registrar tu tarjeta regalo y tener opción de ganar

Sólo si compras tu cupón de forma física, ya sea en papel con un cupón impreso o un número concreto de TPV de un agente vendedor de la ONCE, vas a poder entrar en el sorteo de estas tarjetas. Una vez tengas el cupón, tienes que entrar en www.cuponespecial.es y entonces, introducir tu nombre, correo electrónico y código del Cuponazo adquirido. Cuando lo hayas hecho, podrás ver si eres ya el ganador de una de las tarjetas que se sortean.

Debes saber que el sorteo de estas tarjetas se repite varias veces a lo largo del día, de modo que puedes ir entrando para comprobar si resultas ganador en algún momento. Es importante señalar además, que si compras el cupón mediante la web o app de la ONCE, no vas a poder tener acceso a este sorteo especial de tarjetas regalo. Sólo sirve como decimos, para el cupón en formato físico. Y por último, recuerda que seas o no ganador de una de estas tarjetas, y como es habitual, el sorteo del Cuponazo de este viernes se celebra a las 21:00 horas.