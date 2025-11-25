Cuponazo de Black Friday de la ONCE 2025: cuándo es, premios y cuánto cuesta

Este viernes 28 de noviembre se celebra el Black Friday y seguro que ya tendrás en mente comprar moda, tecnología o incluso algún capricho para casa con precio rebajado. Las ofertas están por todas partes y es fácil dejarse llevar, pero ¿sabes que la ONCE también celebra el Black Friday? Sí, y lo hace con un Cuponazo especial para su sorteo del viernes en el que, no sólo entran en juego los premios en metálico habituales, sino que además puedes ganar una tarjeta regalo para comprar en algunas de las tiendas y plataformas que, sin duda, volverán a ser protagonistas del Black Friday.

A diferencia de otros sorteos especiales, este Cuponazo dedicado al Black Friday mezcla la emoción del sorteo de los viernes, con su estructura clásica de premios y el que podamos ganar tarjetas valoradas en 60 euros para gastar en ocio, tecnología o deporte. Si sueles seguir los sorteos de la ONCE, ya sabrás que el Cuponazo del viernes es uno de los que más premios reparte cada semana. En esta ocasión, además, la organización ha puesto en circulación 13,5 millones de cupones especiales dedicados al Black Friday, lo que da una idea del alcance de la campaña. Basta con comprar el cupón físico, registrarlo y comprobar si eres dueño de uno de esos cupones que tienen un extra. Y lo importante: aunque te toque la tarjeta regalo, el cupón también participa en el sorteo del día 28, así que no se pierde nada por el camino. Toma nota porque te contamos ahora, todo sobre el cuponazo de la ONCE por el Black Friday.

¿Cuándo es el Cuponazo de Black Friday de la ONCE 2025?

El Cuponazo especial por el Black Friday se celebra este viernes 28 de noviembre de 2025, coincidiendo con la gran cita comercial del año. Pero para llevarte un premio extra tienes que registrarlo en la web habilitada: www.CuponEspecial.es.

Eso sí, hay una condición importante: sólo son válidos los cupones físicos o preimpresos adquiridos a través de los TPV de los vendedores de la ONCE o en formato preimpreso habitual. Los cupones comprados a través de www.juegosonce.es no sirven para participar en la acción de regalos, aunque sí para el sorteo del viernes, como siempre. El registro en la web requiere introducir los datos personales, añadir los datos del cupón y subir una foto del mismo. Una vez completado el proceso, cada cupón registrado equivale a una participación.

Esta propuesta especial se lanza en 13,5 millones de cupones, según la organización, y está dirigida exclusivamente a personas mayores de 18 años. Cada participante puede registrar hasta tres cupones al día por e-mail, según recogen las bases legales.

Todos los premios que reparte la ONCE en el Black Friday 2025

El corazón del sorteo sigue siendo el Cuponazo de los viernes, que mantiene sus premios habituales sin modificaciones para esta edición especial. Por tres euros, el sorteo del 28 de noviembre ofrece:

6 millones de euros al número completo (cinco cifras + serie).

134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.

Premios de 500 euros, 50 euros y reintegros de 3 euros, gracias al modelo “por los lados puedes ser ganador”, que reparte distintos importes según coincidan las primeras o las últimas cifras del número premiado.

Esto sitúa al Cuponazo como uno de los sorteos semanales con mayor volumen de premios en España, algo que cada viernes moviliza a miles de jugadores.

Pero en el Black Friday, además de estos premios económicos, se añade una parte extra: cientos de tarjetas regalo para gastar en ocio, tecnología y deporte. Las tarjetas están asociadas a marcas y plataformas muy reconocibles:

60 tarjetas de 60 € en Decathlon

60 tarjetas de 60 € en MediaMarkt

129 tarjetas de 60 € en marcas de tecnología y ocio, entre ellas Netflix o Spotify

Quienes registren sus cupones en la web entran en una mecánica de momento ganador. Es decir, si introduces tus datos en el instante concreto asignado a una de las tarjetas, te la llevas directamente. Y si no, puedes seguir participando mientras dispongas de más cupones. La clave es conservarlos, porque incluso aunque te toque un regalo, siguen entrando en el sorteo del Cuponazo del día 28.

Además de premiar a los jugadores, esta edición especial quiere mostrar también la labor social que hay detrás de la ONCE: un grupo que suma ya 77.000 trabajadores, con casi un 60% de personas con discapacidad, y que presta apoyo a las más de 72.000 personas ciegas afiliadas.

Cuánto cuesta el cupón del Sorteo Extraordinario de la ONCE por el Black Friday

El precio del cupón dedicado al Black Friday es el habitual del Cuponazo: 3 euros. Por ese importe se participa tanto en el sorteo del propio día 28 de noviembre como en la acción extraordinaria de tarjetas regalo, siempre que el cupón sea físico y se registre correctamente en la web correspondiente.

Los cupones pueden comprarse a través de los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la ONCE, además de en los establecimientos colaboradores autorizados. También pueden adquirirse en www.juegosonce.es, aunque estos últimos no sirven para participar en la promoción de regalos, sí para el sorteo.