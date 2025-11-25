La Junta de Andalucía alerta de un bulo que cancela citas médicas con una oleada de correos falsos

La Junta de Andalucía ha lanzado una alerta tras detectar una oleada de correos electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de centros de salud del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La advertencia, difundida también a través de sus perfiles oficiales, advierte de que los mensajes reproducen la estética y el tono de las comunicaciones institucionales para resultar creíbles.

Los correos falsos notifican supuestas cancelaciones de citas médicas. En uno de los ejemplos identificados, los remitentes informan: «Buenos días, le comunicamos que su cita telefónica en el centro de salud La Plata (Sevilla) con fecha 24/11/2025 queda cancelada por reducción de citas». Sanidad recalca que se trata de un bulo diseñado para sembrar confusión entre los pacientes.

🔴 ATENCIÓN ‼️ 📲 Informamos de que se están detectando este tipo de correos electrónicos fraudulentos sobre citas médicas en algunos centros en salud. ❌ ¡¡Ojo!! Son un #phishing

Correos falsos pic.twitter.com/iPePS11Cbx — Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias (@saludand) November 24, 2025

«¡Ojo! Son un phishing. Correos falsos», ha alertado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias que dirige Antonio Sanz. El objetivo de estos envíos es engañar al ciudadano para que facilite información personal o acceda a enlaces manipulados.

El Gobierno andaluz recuerda que el phishing se basa en la suplantación de entidades reales para obtener datos privados o dirigir al usuario a webs maliciosas. Por ello, recomienda comprobar con atención el remitente de cualquier comunicación médica y acudir a los canales oficiales del SAS ante la mínima duda.

Las autoridades sanitarias instan a no abrir enlaces sospechosos ni compartir información personal a través de estos correos, y piden colaborar en la difusión de la advertencia para frenar el alcance de este bulo creado por ciberdelincuentes.