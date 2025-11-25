Condenan a seis años de prisión a una mujer por intentar quemar viva a su hija

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una mujer a seis años de prisión por intentar quemar viva a su hija de cuatro meses. El juzgado ha apreciado un delito de incendio en concurso con un delito de asesinato en grado de tentativa por prender fuego a la cuna donde se encontraba su bebé.

Los hechos sucedieron el 8 de enero de 2022. La condenada se encerró en la habitación de su hija, en el domicilio que compartía con su hermano y su madre, y ejecutó un plan macabro: prendió fuego a una colchoneta con arco de gomaespuma del que colgaban peluches y la colocó bajo la cuna de la pequeña.

Pero el horror no terminó ahí. Según el relato de hechos probados, la mujer encendió con un mechero otro peluche y se colocó junto a la cuna con él en llamas. El muñeco empezó a gotear sobre la niña, provocando que se incendiaran la almohada y la parte lateral de la cuna. El fuego alcanzó a la menor, causándole quemaduras de primer grado en el dorso de la mano izquierda.

El hermano de la acusada se convirtió en el salvador de la pequeña. Al ver salir humo de la habitación, entró precipitadamente y rescató a la bebé tras forcejear con su hermana, quien pretendía impedirlo. Una vez puesta a salvo la niña, regresó al dormitorio para apagar el fuego y sacar también a la mujer de la habitación.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha considerado probado que durante la comisión de los hechos, la condenada había consumido varias latas de cerveza y un número indeterminado de tranquilizantes. Esta circunstancia, según los informes médicos presentados, comprometió seriamente su capacidad de conocer y comprender la realidad, aunque no anuló completamente su imputabilidad.

Por ello, el tribunal ha aplicado la eximente incompleta de embriaguez, junto con la circunstancia agravante de parentesco y la atenuante de reparación del daño, ya que la acusada abonó los 950 euros de indemnización reclamados por las lesiones de la bebé antes del juicio oral.

Además de los seis años de prisión, la sentencia impone a la condenada la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la menor, su domicilio o su centro escolar durante diez años. También se le prohíbe comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo periodo.