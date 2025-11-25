El Teatro Ibiza anuncia su cierre: adiós definitivo al templo de la música en vivo

Teatro Ibiza era uno de los únicos lugares de toda la isla dedicados a la música en directo. Tras más de cinco años ofreciendo noches inolvidables a los asistentes, el mítico local dirigido por Juangui Harmsen ha anunciado su cierre definitivo al no haberse podido recuperar de la inundación que sufrió por las fuertes lluvias de la DANA Alice.

Por el recinto han pasado numerosos grupos musicales y solistas que actuaban en vivo e impulsaban la vida cultural de la isla. Este mítico bar, situado en un bajo de la calle Carles III de la ciudad de Ibiza, ofrecía a lo largo del año conciertos de diferente estilo musical, pero también fiestas temáticas o actividades culturales como presentaciones de libros.

Con el anuncio del cierre del Teatro Ibiza, la isla pierde un valioso espacio dedicado a la música en directo. De hecho, el establecimiento abrió sus puertas hace un lustro como digno heredero de la misión cultural del histórico Teatro Pereyra. El local se situaba bajo un hotel gestionado por Eurostars y ahora se desconoce qué se hará con este espacio.

Cabe recordar que el barrio donde se ubicaba el Teatro Ibiza, Es Pratet, fue uno de los más afectados por el temporal del pasado 30 de septiembre. El local tuvo que cerrar durante varias semanas y finalmente no ha sido capaz de reabrir al público.

La noticia ha dejado consternados a sus clientes, pero también a los grupos musicales que acudían allí para tocar. El grupo Uncle Sal no ha dudado en expresar su tristeza públicamente: «Recibimos con enorme tristeza (y también rabia!) la noticia del cierre definitivo de uno de nuestros escenarios preferidos de esta isla. Conservamos recuerdos imborrables de las veces que pasamos por el Teatro Ibiza, y de lo increíblemente que nos trató Juangui, con ese entusiasmo y buen rollo imbatibles».

Además, esta banda también ha querido trasladar su apoyo al equipo del local: «Le deseamos toda la suerte del mundo para el futuro, así como a los chic@s de la banda. Nos tenéis ganados para siempre, y aunque esto suponga un duro golpe, triunfaréis en lo que hagáis, y nos seguiremos encontrando en el camino. ¡Gracias!».

The Groove Machine, el grupo residente de este local, tampoco ha dudado en lanzar un mensaje de dolor por el cierre del Teatro Ibiza, así como otros músicos como Joan Barbé.