La verdadera razón de la salida del abogado de Manos Limpias del ‘caso Begoña’: no iba a las vistas

«No iba a las vistas», con esta frase Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, explica a OKDIARIO la verdadera razón por la que su ex abogado Carlos Perales Rey ha decidido abandonar el caso Begoña, que se inició a raíz de una denuncia de su sindicato.

«No ha retirado la fianza que rebajó el juez Juan Carlos Peinado, ha tenido un comportamiento indigno, dice que nos envió un burofax que no hemos recibido», expone Bernad en una conversación con OKDIARIO. Además, expone que se está planteando denunciarle en el colegio de abogados por faltar al código ético.

Manos Limpias explica que, en ningún caso, quería irse del procedimiento que se sigue sobre Begoña Gómez. Lo único que quería hacer desde hace tiempo era cambiar de abogado, algo habitual en los procedimientos judiciales. Explica que «había una falta de confianza y de colaboración con las otras acusaciones populares».

El abogado Carlos Perales Rey explicó que los motivos de su renuncia eran que encargo jurídico inicial de naturaleza estrictamente técnica había ido «transformándose en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática».

El abogado ha intervenido en diversos medios de comunicación explicando que consideraba que «se estaba utilizando el procedimiento judicial como instrumento para la obtención de fines de naturaleza política, ajenos a la estricta resolución de la controversia planteada».

«La abogacía no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública», pues, según ha recordado, «el abogado debe ejercer como operador jurídico, no como agente político o portavoz mediático».

«Sus manifestaciones en un medio periodístico carecen de todo fundamento, puesto que las decisiones en el procedimiento en el Caso Begoña Gómez se formalizan de manera colegiada bajo la dirección letrada de Hazte Oir, sin que bajo ningún concepto correspondan a naturaleza política se atienen escrupulosamente al más estricto y escrupuloso respeto al Estado de Derecho», explica Manos Limpias en una nota de prensa.

Peinado les aparta

El juez Peinado también ha intervenido en la controversia y ha dictado una providencia, fechada a 24 de noviembre de 2025, en la que apartaba a Manos Limpias.

«No habiendo presentado la representación procesal de Manos Limpias justificación documental de haber consignado el importe exigido para ser tenido por parte en el presente procedimiento, se les tiene por apartado del mismo», expone Peinado en su escrito.

La resolución no es firme y cabe recurso de reforma en un plazo de tres días que tendrá que presentarse ante su juzgado.

Nuevos abogados de Manos Limpias

Manos Limpias, al quedarse sin abogado, ya ha decidido designar a otros mediante un escrito de personación que ha sido presentado este martes 25 de noviembre al juez Juan Carlos Peinado.

El sindicato recibió ofertas de hasta cinco abogados que se ofrecieron para ejercer la acusación en el caso Begoña, que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

El sindicato ha elegido al despacho Soriano i Piqueras Abogados, que ejerció como acusación popular en el caso del fiscal general del Estado en el que Álvaro García Ortiz ha acabado condenado por un delito de revelación de secretos. En concreto, serán los abogados Antonio Lechuga Carreira e Inmaculada Yáñez Climent los que se encargarán de llevar la defensa de Manos Limpias.

«Son los mejores abogados que he visto en mi carrera profesional», explica Miguel Bernad en una conversación con OKDIARIO.