Lydia Lozano no se muerde la lengua: sus duras críticas a Terelu Campos como presentadora

La relación entre Lydia Lozano y Terelu Campos nunca ha sido cordial, pero las nuevas declaraciones de la periodista han dejado en claro que el distanciamiento entre ambas es definitivo. En una reveladora entrevista en el podcast ‘La casa de mi vecina’, conducido por Nagore Robles en Podimo, Lydia no ha tenido reparos en criticar abiertamente el trabajo de Terelu como presentadora, en un episodio que está dando mucho de qué hablar. Ha sido muy dura, pero ¿por qué no quiere trabajar con la hija de María Teresa Campos?

Lydia Lozano es una de las colaboradoras más veteranas y queridas de la televisión, por eso no le ha templado el pulso a la hora de pronunciarse sobre la madre de Alejandra Rubio. Durante su charla con Nagore desveló que nunca se ha sentido valorada ni respetada por su ex compañera. Según sus propias palabras, Terelu nunca le ha tenido en cuenta como profesional, una actitud que, a su juicio, ha afectado negativamente a su relación laboral y personal.

Lydia y Terelu han compartido plató en numerosos programas a lo largo de los años, especialmente en ‘Sálvame’. Sin embargo, a pesar de trabajar juntas, la conexión entre ambas nunca fue cercana. Lozano explicó durante la entrevista que siempre sintió una distancia profesional entre ellas, como si su opinión no fuera relevante para Terelu.

«Parecía que le daba igual lo que yo dijera y eso te jode mucho», afirmó con rotundidad Lydia, añadiendo que la actitud de Terelu la ponía especialmente nerviosa. Según ha contado, cuando un presentador no presta atención a sus colaboradores esto se refleja también en la audiencia, que desconecta de lo que está sucediendo en el programa. «Si la presentadora no me escucha, ¿qué van a pensar en casa? Seguro que se han levantado a hacer pis».

Lydia Lozano señala a Terelu Campos

El momento más tenso de la conversación llegó cuando Lydia fue preguntada sobre qué presentador le parecía el peor en televisión. Sin titubear, lanzó un dardo envenenado dirigido a Terelu Campos. Aunque elogió a Jorge Javier Vázquez como uno de los mejores conductores de programas, su opinión sobre Terelu fue completamente opuesta.

«Con Terelu nunca me he sentido a gusto como presentadora», aseguró Lydia, aclarando que su descontento no se limitaba solo a lo personal. Siguiendo su discurso, la falta de conexión con el equipo y la sensación de que Terelu no se preocupaba por lo que sus compañeros genera un gran descontento. «Yo creo que nunca le he importado nada», recalcó visiblemente molesta.

Lydia no estaba sola durante su participación en ‘La casa de mi vecina’. La conversación fue compartida con Pilar Vidal, una de sus grandes amigas y compañeras de televisión. Ambas aprovecharon el espacio no solo para hablar de Terelu, también para discutir sus experiencias trabajando juntas y comentar anécdotas de su paso por ‘Sálvame’ y otros programas de Telecinco. La conversación se tornó particularmente interesante cuando Nagore Robles, la presentadora del podcast, les preguntó sobre otros personajes del mundo del corazón.

Lydia Lozano opina sobre Edmundo Arrocet

Pilar Vidal también ha expresado opiniones críticas sobre otros famosos y presentadores, aunque fue más reservada que Lydia. Cuando Nagore Robles le preguntó quién consideraba que era el peor presentador, no quiso dar nombres específicos, pero dejó caer que, para ella «el peor es una presentadora porque no me transmite nada». Muchos pensaron que estaba hablando de Terelu, pero la periodista no quiso involucrarse en el conflicto.

Tanto Lydia como Pilar hablaron sobre las figuras del mundo del corazón que, a su parecer, han sido «protegidas» por los medios. En este sentido, Lydia Lozano mencionó a dos personajes en particular: Isabel Preysler y Ana Rosa Quintana. Según su opinión, ambas han sido tratadas con especial cuidado por la prensa a lo largo de los años.

En otro momento del podcast, Lozano y Vidal se animaron a responder sobre quién consideraban que era el peor famoso del mundo del corazón. Pilar no dudó en señalar a Bigote Arrocet, a quien describió como un personaje «siniestro» y con una vida personal muy opaca. Esta afirmación fue respaldada por Lydia, quien también ha tenido encontronazos con el ex de María Teresa Campos en el pasado.

Una relación que está rota y acabada para siempre

A pesar de que han trabajado juntas en varias ocasiones, queda claro que la relación entre Lydia Lozano y Terelu Campos está lejos de ser amistosa. Las críticas de la periodista revelan tensiones profesionales y un desencanto profundo hacia la manera en que Terelu se comporta como presentadora. En un entorno televisivo donde las rivalidades y los enfrentamientos suelen ser parte del espectáculo, esta confrontación ha cobrado un matiz personal que parece no tener límite.

Lydia ha dejado claro que no tiene intención de guardar las apariencias cuando se trata de hablar de Terelu. El futuro dirá si estas declaraciones provocan una respuesta pública por parte de de la hija de María Teresa Campos, pero todo hace pensar que guardará silencio.