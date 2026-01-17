Lo que viene no es normal y no se salva nadie: la AEMET pide que nos preparemos para este fin de semana

La AEMET pide que nos preparemos para este fin de semana, lo que viene no es normal y no se salva nadie. Será el momento de empezar a prepararnos para lo peor en unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Tocará pensar en estos cambios que pueden ser una realidad en estas jornadas en las que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que tocará saber qué es lo que puede pasarnos.

Este fin de semana la AEMET ha lanzado varias alertas ante la llegada de un cambio en el tiempo que puede ser del todo inesperado. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada elemento se convierte en una dura realidad.

Tal y como nos explican desde el blog de la AEMET: «El acercamiento de una amplia vaguada y la formación de unas bajas presiones en el entorno de la Península y Baleares dejarán cielos nubosos o muy nubosos en general, con precipitaciones prácticamente generalizadas, con menor probabilidad en el interior del tercio oeste. Se esperan fuertes, persistentes y con tormenta en el nordeste y Baleares. Serán en forma de nieve en los principales sistemas montañosos con cotas desde los 1400-1600 m en Pirineos, donde se darán los mayores acumulados. En la Cordillera Cantábrica, Sistema Central e Ibérica, la cota empezará en torno a los 1200-1400 m para descender hasta los 900-1000 m. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones que pueden ser más fuertes y persistentes en el norte-nordeste de las islas más montañosas. Se esperan algunas brumas y nieblas en zonas altas, sobre todo del norte y oeste, y nieblas matinales en las zonas bajas de la meseta y valles atlánticos. Descenso generalizado de las máximas. Las mínimas en descenso, salvo en los archipiélagos y el nordeste, donde no se esperan cambios o incluso ascenderán en el nordeste; el descenso puede ser notable en puntos de la meseta sur. Heladas débiles en los sistemas montañosos peninsulares, meseta norte y este de la meseta sur, moderadas en Pirineos y noroeste de Castilla y León. Viento de flojo a moderado y de dirección variable en el interior de la Península, golfo de Valencia y litoral cantábrico. Más intenso en otros litorales, será moderado del norte y noroeste en Galicia y Golfo de Cádiz, poniente en Alborán y de componente sur en Baleares y norte del Mediterráneo. En Canarias, viento del norte moderado con intervalos de fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas».

Siguiendo con la misma explicación: «Precipitaciones que pueden ser fuertes o persistentes en Baleares y el nordeste del Mediterráneo. Nevadas en Pirineos con acumulados significativos, así como en La Ibérica y el Sistema Central a primeras horas. En Canarias, posibilidad de rachas fuertes en cumbres de las islas de mayor relieve».