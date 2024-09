Laura Galera confiesa su interés por un compañero de ‘Gran Hermano’

El jueves 12 de septiembre marca la primera semana de convivencia en la casa de ‘Gran Hermano’, una edición que ha vuelto cargada de emociones y controversias bajo la conducción de Jorge Javier Vázquez. Los concursantes ya han comenzado a mostrar sus verdaderas personalidades y como era de esperar las primeras tensiones y confesiones no han tardado en llegar. Durante la última gala se han desvelado los nombres de las dos primeras concursantes expulsadas, lo que ha añadido aún más nerviosismo entre los participantes. Entre los nominados, destaca Laura Galera, quien se ha visto en el ojo del huracán desde su ingreso en la casa. Pero, ¿cuáles son los intereses de esta joven?

La hija de María José Galera, una de las figuras más recordadas del programa por ser la primera expulsada en la historia de ‘Gran Hermano’, ha vivido una semana especialmente intensa. El peso de ser la hija de una concursante histórica no ha pasado desapercibido y a ello se suman las críticas y la presión que ha sentido dentro de la casa por parte de algunos compañeros. A pesar del duro inicio, Laura ha decidido dar un paso adelante y hacer una revelación que ha tomado por sorpresa a más de uno: la identidad del concursante que ha captado su atención.

Ya han empezado las primeras tramas

Durante la primera semana de convivencia, mientras los concursantes intentaban adaptarse a su nueva vida en Guadalix de la Sierra, se fueron formando las primeras amistades y también los primeros conflictos. Entre estas conexiones, Laura se ha mostrado muy cercana a Edi, con quien ha compartido varios momentos en los que muchos vieron una posible atracción. Sin embargo, ha sido en una conversación con Ruvens y Maite cuando Laura confesó que en realidad no es Edi quien le interesa, sino Manu Vulcán, otro de los concursantes.

«Manu me está empezando a gustar», confesó Laura entre susurros, pero lo que podría haber sido un momento íntimo se convirtió rápidamente en una conversación que comenzó a generar expectativas dentro de la casa. Laura también comentó que había decidido mantener una cierta distancia con Manu para no complicar su estancia en ‘Gran Hermano’. «Le dije a Manu que mantengamos las distancias porque me conozco, no quiero acabar haciéndolo mal», confesó la joven. Sin embargo, parece que Manu no está dispuesto a alejarse, ya que según Laura, «viene a abrazarme, se sienta a mi lado…».

Este juego de atracción entre Laura y Manu ha comenzado a despertar la curiosidad entre sus compañeros, aunque también ha causado algunas tensiones. La joven, que ha tratado de centrarse en la convivencia y evitar conflictos innecesarios, no ha podido escapar de las miradas críticas de sus compañeras, quienes han interpretado su comportamiento de una manera muy distinta.

A pesar de que Laura ha intentado mantener un perfil bajo, su cercanía con el grupo masculino ha generado una ola de comentarios por parte de algunas de las mujeres de la casa. Entre ellas, Daniela ha sido una de las más críticas, acusando a Laura de buscar atención y de «jugar con las nominaciones» para mantenerse en el concurso. «La veo necesitada de llamar la atención. Tiene miedo de las nominaciones», comentó Daniela con frialdad hace apenas unos días.

Vanessa, la enemiga de Laura

Vanessa, otra de las nominadas de esta semana, también se ha sumado a las críticas, sugiriendo que Laura está buscando una relación para protegerse dentro del juego. «Cuando llegan las nominaciones, se pone nerviosa y necesita aferrarse a alguien», afirmó sin mostrar ningún tipo de empatía hacia su compañera. Estos comentarios han comenzado a circular no solo dentro de la casa, sino también en los debates que rodean el programa, encendiendo la polémica entre los seguidores del reality.

Las palabras de Daniela y Vanessa no han pasado desapercibidas, y han generado una oleada de reacciones tanto dentro como fuera de la casa. En los platós de televisión, varios colaboradores habituales de ‘Gran Hermano’ han salido en defensa de Laura, argumentando que está siendo víctima de un ataque injusto. Entre estos defensores se encuentran rostros conocidos del programa, como Miguel Frigenti, Belén Rodríguez y Adara Molinero, quienes han expresado su apoyo incondicional a la joven.

Cada vez tiene más apoyo

Adara, que ha vivido situaciones similares en sus propias participaciones en ‘Gran Hermano’, fue especialmente contundente en su crítica hacia Vanessa: «Vanessa está obsesionada con Laura y se ha convertido en una de las villanas de esta edición». Tanto Frigenti como Belén Rodríguez también han apoyado esta postura, argumentando que Laura simplemente está intentando adaptarse a la convivencia y que sus interacciones con los demás concursantes no deberían ser vistas con tanta malicia.

Uno de los momentos más emotivos de la semana fue la intervención de María José Galera, quien no ha dudado en defender a su hija con todo su corazón. Sabe bien lo que es estar en el centro de las críticas tras su paso por ‘GH’ y se mostró visiblemente afectada al ver a su hija en el punto de mira. Durante su intervención en el debate presentado por Ion Aramendi, María José arremetió contra Vanessa y Daniela por sus duros comentarios hacia Laura.

«Es muy injusto lo que están diciendo. Mi hija no ha entrado a ‘Gran Hermano’ a buscar un edredoning. La que quiere hacer eso es Vanessa», afirmó María José. Entre lágrimas, expresó su indignación por el trato que su hija estaba recibiendo y pidió respeto para Laura, quien solo tiene 20 años y está cumpliendo su sueño de participar en el reality que marcó la vida de su madre. Pero, ¿cómo se resolverá esta historia?