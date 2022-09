Las cámaras han captado las primeras imágenes de Laura Escanes tras su ruptura con Risto Mejide. Visiblemente afectada, con rostro serio, la influencer ha reaparecido junto a Pablo Castellano, el marido de María Pombo.

En concreto, Laura Escanes ha reaparecido en una urbanización en una exclusiva zona de Madrid junto a la pareja de la también influencer María Pombo. Cabe recordar que Pablo Castellano es constructor y tiene una empresa familiar que pertenece al mundo inmobiliario, por lo que podría estar ayudando a la joven a buscar una nueva vivienda.

Por el momento, se desconoce si Laura Escanes o Risto Mejide han abandonado la vivienda familiar que compartían hasta ahora en Madrid, pero lo cierto es que las imágenes de la influencer buscando piso podrían indicar que es ella la que se ha tenido que marchar.

En las imágenes captadas por la revista Hola, Escanes aparece visiblemente afectada, escondiendo un rostro serio bajo unas gafas de sol oscuras, junto a Pablo Castellano, el marido de María Pombo. A ambas influencers les une una gran amistad, por lo que podría estar siendo un gran apoyo en estos duros momentos.

El pasado domingo, Risto Mejide y Laura Escanes anunciaron su separación a través de redes sociales.

Mientras ella lo hizo con una fotografía de ambos y un bonito mensaje, él trató de hacer un espectáculo. Y es que, horas antes de anunciar lo ocurrido, publicó una cuenta atrás en Instagram junto al mensaje «se viene comunicado». A continuación, publicó una imagen junto a Laura y un sticker.

Risto Mejide ha comunicado que se divorcia de Laura Escanes, la madre de su hijo, con una cuenta atrás de Instagram llena de confeti.

What a time to be alive. pic.twitter.com/fzALEmWWvc

— Elyon (@ElyonMan) September 25, 2022