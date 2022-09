Laura Escanes y Risto Mejide ya hablaron de su separación en su podcast

Laura Escanes anunció en Instagram su separación de Risto Mejide después de 7 años de relación, algo que sorprendió a muchos, aunque quizás habían dejado una pequeña pista en su podcast. El amor nunca muere, es una fuerza que se mantiene en el tiempo, Risto y Laura siempre estarán juntos gracias a la pequeña Roma, aunque tendrán que hacer frente a muchos baches, empezando por una separación anunciada. La fortuna de ambos y la manutención de Roma marcará los próximos pasos para poner fin a una vida en común que ha durado unos años.

He de decir que la ruptura no me sorprende mucho porque cuando vi este tiktok me quedé flipando pic.twitter.com/Ur9KbymR6C

— henry (@henryhenndrix) September 25, 2022