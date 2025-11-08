Jorge Rey lo predijo, AEMET lo confirma: noviembre romperá los esquemas meteorológicos históricos

La AEMET lo confirma, Jorge Rey ya predijo que este mes de noviembre romperá los esquemas meteorológicos históricos. Un cambio de tendencia llega para quedarse de la mano de una serie de novedades que pueden acabar de darnos más de una sorpresa. Son tiempos de visualizar una situación del todo inesperada en unos días en los que los expertos no dudan en darnos una serie de detalles que pueden ir de la mano de un giro radical que puede ser esencial.

Noviembre romperá los esquemas meteorológicos históricos

Lo predijo Jorge Rey y la AEMET lo confirma

Jorge Rey lo dijo en sus redes sociales y los expertos de El Tiempo le dan la razón: «El mapa de anomalías de temperatura indica que será un mes ligeramente más cálido de lo normal en la mayor parte de la península, mientras que en el levante y Baleares el ambiente podría ser claramente más cálido de lo habitual. Solo Canarias se mantendría dentro de los valores normales para esta época. En noviembre, las temperaturas medias en España suelen oscilar entre 12 y 14 ºC en zonas del centro y sur, mientras que en el norte descienden hasta los 8-10 ºC y en áreas de montaña son frecuentes las heladas nocturnas. Si las previsiones se cumplen, las máximas tenderán a ser más suaves y las noches algo menos frías, retrasando la llegada del invierno meteorológico».

Siguiendo con la misma explicación: «En cuanto a las lluvias, noviembre podría ser más seco de lo normal, especialmente en el oeste peninsular, incluyendo Galicia, Extremadura y el oeste de Andalucía, donde la anomalía negativa sería más acusada. El resto del país, incluyendo la mitad oriental y Baleares, presentaría un carácter ligeramente más seco, mientras que Canarias se mantendría dentro de los valores habituales. Normalmente, noviembre es uno de los meses más lluviosos del año en muchas regiones: se registran entre 60 y 90 litros por metro cuadrado en el centro y sur, y más de 150 l/m² en el noroeste peninsular, donde las borrascas atlánticas suelen ser protagonistas. Sin embargo, la tendencia prevista apunta a que esas lluvias serán menos frecuentes o menos intensas».

Los expertos coinciden en que: «Estos pronósticos se alinean con la tendencia observada en los últimos años, en la que los otoños presentan temperaturas superiores a la media y precipitaciones irregulares. Factores como el calentamiento global y la persistencia de bloqueos anticiclónicos sobre el Atlántico pueden favorecer este tipo de escenarios. Si se confirma, noviembre de 2025 podría ser otro mes otoñal dominado por el calor anómalo y la falta de lluvias, prolongando la sequía en algunas zonas y retrasando el inicio del invierno meteorológico».